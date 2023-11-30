Τον Βασίλη Βασιλικό αποχαιρετά το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, στο ακόλουθο συλλυπητήριο μήνυμα του.

«Η απώλεια του Βασίλη Βασιλικού αφήνει μεγάλο κενό στον σύγχρονο ελληνικό Πολιτισμό, βυθίζοντας σε θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο. Ο Βασίλης Βασιλικός υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους και πιο μεταφρασμένους Έλληνες συγγραφείς σε πολλές γλώσσες του κόσμου. Έζησε στην Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ιταλία και τη Νέα Υόρκη, άλλοτε από ελεύθερη επιλογή κι άλλοτε από ανάγκη -αυτοεξόριστος λόγω της χούντας των συνταγματαρχών. Ήταν πάντα ενεργός πολίτης, μαχητικός και με ανήσυχο πνεύμα, υπερασπιζόμενος τις αξίες της Δημοκρατίας.

Το «Ζ», το εμβληματικό μυθιστόρημά του με θεματική τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη, αποδείχτηκε ένας ισχυρός συνεκτικός δεσμός λογοτεχνίας και κινηματογράφου, αλλά και ένα ορόσημο της φιλμογραφίας του Κώστα Γαβρά. Το σινεμά και η τηλεόραση απορρόφησαν μέρος της δημιουργικότητάς του. Βρέθηκε στο πλευρό του Νίκου Κούνδουρου για το σενάριο της ταινίας "Μικρές Αφροδίτες", έγραψε σενάρια, γύρισε ντοκιμαντέρ. Συνέβαλε, επίσης, σημαντικά, ως αναπληρωτής γενικός διευθυντής της ΕΡΤ, στην ανανέωση της ελληνικής τηλεόρασης προωθώντας το άνοιγμά της στον ευρύ ορίζοντα της μυθοπλασίας.

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου εκφράζει τα βαθιά του συλλυπητήρια στους οικείους του».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.