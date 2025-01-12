Οι λάτρεις της τέχνης έχουν την ευκαιρία να περάσουν μία νύχτα στην Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου, στην έκθεση «Van Gogh: Poets and Lovers».

Η διεύθυνση της Εθνικής Πινακοθήκης του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι η έκθεσή της θα είναι ανοιχτή για 24 ώρες στις 17 - 18 Ιανουαρίου.

Η έκθεση με έργα του Βαν Γκογκ έχει γίνει ήδη η τρίτη πιο δημοφιλής στην ιστορία του πολιτιστικού ιδρύματος με 283.499 επισκέπτες από την ημέρα των εγκαινίων της στις 14 Σεπτεμβρίου 2024 έως τις 7 Ιανουαρίου 2025.

«Οι επισκέπτες μας θα έχουν τη σπάνια και ιδιαίτερη ευκαιρία να γνωρίσουν τις εικόνες του Βαν Γκογκ κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες ακολουθώντας τα χνάρια καλλιτεχνών όπως ο Φρόυντ, ο Μπέικον και ο Χόκνεϊ, που επισκέπτονταν την Εθνική Πινακοθήκη για να εμπνευστούν από τη συλλογή της» δήλωσε ο Σερ Γκαμπριέλε Φινάλντι, διευθυντής της Εθνικής Πινακοθήκης του Λονδίνου.

«Περπατήστε με ένα ζευγάρι ερωτευμένων κάτω από μια έναστρη νύχτα. Κοιτάξτε ψηλά τα σύννεφα που στροβιλίζονται και τα κυπαρίσσια που λικνίζονται στον άνεμο. Μείνετε για λίγο στο αγαπημένο πάρκο του Βαν Γκογκ, τον "Κήπο του Ποιητή", ή κάτω από ένα σκιερό δέντρο στο Σεν - Ρεμί» αναφέρεται σε ανακοίνωση της Πινακοθήκης.

Συνολικά στην έκθεση παρουσιάζονται 49 πίνακες ζωγραφικής και 14 σχέδια, δάνεια από Μουσεία και ιδιωτικές συλλογές απ' όλο τον κόσμο και ο υπότιτλος της, Poets and Lovers (Ποιητές και Εραστές) μπορεί να αποτελεί έκπληξη, αλλά δείχνει ότι οι επιμελητές επικεντρώνονται στις σκέψεις που ενέπνευσαν τη φαντασία και την τέχνη του Ολλανδού ζωγράφου.

Είναι η δεύτερη φορά που η Εθνική Πινακοθήκη θα είναι ανοιχτή για μία νύχτα στην ιστορία της, η πρώτη φορά ήταν στην έκθεση «Leonardo da Vinci: Painter at the Court of Milan το 2012.

