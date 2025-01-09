Αίγυπτος: Στο φως τεχνουργήματα του ναού της βασίλισσας Χατσεψούτ

Η Αίγυπτος ανακοίνωσε σήμερα νέες αρχαιολογικές ανακαλύψεις - που περιλαμβάνουν τάφους υψηλόβαθμων αξιωματούχων πριν από 4.000 έτη και τεχνουργήματα της εποχής της βασίλισσας Χατσεψούτ - σε μια αρχαία νεκρόπολη της περίφημης πόλης Λούξορ.

Τα ευρήματα, που ήρθαν στο φως έπειτα από τριετή ανασκαφή, βρέθηκαν στην περιοχή της Ντέιρ αλ Μπαχάρι, στη νεκρόπολη της Θήβας, στη δυτική όχθη του ποταμού Νείλου.

Οι ανακαλύψεις καλύπτουν την περίοδο από τη 15η δυναστεία (1650-1550 π.Χ.) έως την ισχυρή 18η δυναστεία (1550-1292 π.Χ.) που περιλαμβάνει φαραώ όπως η βασίλισσα Χατσεψούτ και ο βασιλιάς Τουταγχαμών.

Η ομάδα ανακάλυψε ένα ανέπαφο τμήμα της δομής του ναού της βασίλισσας Χατσεψούτ, καθώς και τεχνουργήματα κυρίως ανάγλυφα και επιγραφές με ζωηρά χρώματα που έχουν διατηρηθεί σε αξιοσημείωτα καλή κατάσταση.

Οι 1.500 διακοσμημένοι ογκόλιθοι αναπαριστούν τη βασίλισσα και τον διάδοχό της, τον Τούθμωση Γ', κατά την τέλεση θρησκευτικών τελετουργιών.

«Είναι οι πιο όμορφες σκηνές που έχω δει στη ζωή μου», δήλωσε οο αιγυπτιολόγος Ζάχι Χάουας, ο οποίος διηύθυνε την αποστολή σε συνεργασία με το ανώτατο συμβούλιο αρχαιοτήτων της Αιγύπτου.

«Είναι η πρώτη φορά που έχουμε ένα τελικό σύνολο της διακόσμησης ενός ναού της 18ης δυναστείας», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Archeologists have uncovered more than 1,000 stone blocks of the foundation wall of Queen Hatshepsut's valley temple in Luxor as well as the nearby tomb of Queen Teti Sheri, grandmother of Ahmose I, the first pharaoh of Egypt's golden New Kingdom era https://t.co/hXDRwDi0pC pic.twitter.com/o9hVdE59KC — Reuters (@Reuters) January 9, 2025

Τα εντυπωσιακά ευρύματα

Κάτω από τα θεμέλια του ναού, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν μια ανέπαφη αποθήκη τελετουργικών εργαλείων που φέρουν εγχάρακτα το όνομα της βασίλισσας Χατσεψούτ.

Ανακαλύφθηκαν επίσης, μεταξύ άλλων, τάφοι υψηλόβαθμων αξιωματούχων λαξεμένοι στον βράχο από την εποχή του Μέσου βασιλείου καθώς και ο τάφος της βασίλισσας Τετισέρι της 17ης δυναστείας, γιαγιάς του βασιλιά Άμωση, που έδιωξε τους Υξώς από την Αίγυπτο το 1530 π.Χ.

Φρεάτια που περιείχαν ξύλινα φέρετρα διακοσμημένα με το έμβλημα της 17ης δυναστείας καθώς και τάφοι παιδιών που περιείχαν παιχνίδια και τμήματα της νεκρόπολης των Πτολεμαίων Ασάσιφ κοντά στον ναό της βασίλισσας Χατσεψούτ ανακαλύφθηκαν επίσης.

Η σημερινή ανακοίνωση γίνεται καθώς η Αίγυπτος εντείνει τις προσπάθειες επανεκκίνησης του τομέα του τουρισμού, μια απαραίτητη πηγή ξένου συναλλάγματος για την οικονομία που αντιμετωπίζει δυσκολίες.

Μετά την υποχώρηση που σημείωσε έπειτα από τις πολιτικές ταραχές που ακολούθησαν την εξέγερση του 2011, ο τουρισμός άρχισε να ανακάμπτει τα τελευταία χρόνια.

Πέρυσι, η Αίγυπτος υποδέχθηκε 15,7 εκατομμύρια τουρίστες και ελπίζει να προσελκύσει 18 εκατομμύρια επισκέπτες φέτος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

