Σύρος: Λαμπρός εορτασμός για τα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης

Με ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η επετειακή εκδήλωση για τα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης, της ιστορικής πρωτεύουσας των Κυκλάδων και ενός από τα σημαντικότερα αστικά και πολιτιστικά κέντρα της νεότερης Ελλάδας.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στον ίδιο χώρο όπου, πριν από 200 χρόνια, την ίδια ημερομηνία, είχε τελεστεί η ιστορική ονοματοδοσία της πόλης, γεγονός που προσέδωσε ιδιαίτερο συμβολισμό και ιστορική βαρύτητα στη φετινή επέτειο.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε από τον Δήμο Σύρου–Ερμούπολης, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Την παρουσίαση της εκδήλωσης έκανε η δημοσιογράφος κα. Πουρναρά Μαργαρίτα, η οποία συντόνισε με επιτυχία το πρόγραμμα και τις επιμέρους ενότητες της βραδιάς όπου παρουσιάστηκαν σημαντικά επετειακά δημιουργήματα που τιμούν την ιστορία και την πολιτιστική ταυτότητα της πόλης.

Επίσης παρευρέθηκε πλήθος κόσμου και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, μεταξύ των οποίων ο Δήμαρχος Χίου και ο Δήμαρχος Μόρφου, επιβεβαιώνοντας τον πανηγυρικό και ευρύτερο θεσμικό χαρακτήρα της επετείου.

Το Athens Digital Arts Festival (ADAF) μαζί με το Animasyros δημιούργησε, για λογαριασμό του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, ένα εντυπωσιακό Mapping Projection Show στην πρόσοψη του ιστορικού Θεάτρου Απόλλων, στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης.

Ιδιαίτερη θέση στην εκδήλωση είχε το επετειακό μετάλλιο, το οποίο παρουσιάστηκε από τον κ. Γιώργο Σταματόπουλο, διακεκριμένο γλύπτη και δημιουργό του, Υποδιευθυντή του ΙΕΤΑ, αποτελώντας ένα έργο υψηλού συμβολισμού που αποτυπώνει τη διαχρονική πορεία και τη συμβολή της Ερμούπολης στην ελληνική ιστορία.

Παράλληλα, παρουσιάστηκε επετειακό γραμματόσημο από τον κ. Δανιήλ Μπενάρδου, Πρόεδρο των Ελληνικών Ταχυδρομίων (ΕΛΤΑ), το οποίο αποτυπώνει εικαστικά τη μνήμη και την ιστορική συνέχεια της πόλης, ενισχύοντας τον συμβολικό χαρακτήρα της επετείου.

Η εκδήλωση πλαισιώθηκε από εξαιρετικό φωτογραφικό υλικό, το οποίο ανέδειξε τη ζωντανή ταυτότητα της Ερμούπολης μέσα από δύο αιώνες ιστορίας, πολιτισμού και ανάπτυξης.

Η επετειακή βραδιά αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την τοπική κοινωνία, αλλά και για το ευρύτερο εθνικό αφήγημα, αναδεικνύοντας την Ερμούπολη ως διαχρονικό σύμβολο δημιουργίας, ναυτοσύνης και πολιτισμού.

Πηγή: skai.gr

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