Τσακ Νόρις: Το Χόλιγουντ αποχαιρετά τον αήττητο ήρωα των ταινιών δράσης

Τον δικό τους φόρο τιμής στον Τσακ Νόρις απέτισαν μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα οι Σιλβέστερ Σταλόνε, Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, Στίβεν Κινγκ, Σκοτ Άντκινς και Ντολφ Λούντγκρεν, αποχαιρετώντας τον θρύλο των ταινιών δράσης, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών.

Ο Νόρις είχε πρωταγωνιστήσει στο φιλμ «The Expendables 2» το 2012, σε σκηνοθεσία του Σιλβέστερ Σταλόνε, επιστρέφοντας έπειτα από επτά χρόνια στη μεγάλη οθόνη.

«Πέρασα υπέροχα δουλεύοντας με τον Τσακ. Ήταν ένας γνήσιος Αμερικανός με κάθε έννοια. Ένας σπουδαίος άνθρωπος. Τα συλλυπητήριά μου στην υπέροχη οικογένειά του», έγραψε στην ανάρτησή του στο Instagram ο Σταλόνε συνοδεύοντάς την με ένα κοινό τους στιγμιότυπο από τα γυρίσματα.

Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ με ανάρτησή του στο X χαρακτήρισε τον συμπρωταγωνιστή του στους «The Expendables 2» ως ένα πραγματικό «είδωλο».

Συγκεκριμένα, έγραψε: «Είμαι ευγνώμων που είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί του με πολλούς τρόπους όλα αυτά τα χρόνια, από την προώθηση της άθλησης μέχρι την κοινή μας παρουσία στη μεγάλη οθόνη. Ήταν ένας τρομερός τύπος, τόσο στην πραγματική ζωή όσο και στο Χόλιγουντ. Ο θρύλος του θα μείνει ζωντανός για πάντα».

Chuck was an icon.



I am grateful that I was able to work with him in multiple ways over the years, from promoting fitness to sharing the screen together. He was a badass, in real life and in Hollywood.



His legend will be with us forever. My thoughts are with his family. — Arnold Schwarzenegger (@Schwarzenegger) March 20, 2026

Ο Λούντγκρεν, ο οποίος επίσης πρωταγωνίστησε στην ταινία, έγραψε στο Instagram: «Ο Τσακ Νόρις είναι ο πρωταθλητής. Από τότε που ήμουν νέος αθλητής πολεμικών τεχνών και αργότερα όταν μπήκα στον κινηματογράφο, τον έβλεπα πάντα ως πρότυπο. Έναν άνθρωπο που διέθετε τον σεβασμό, την ταπεινότητα και τη δύναμη που απαιτείται για να είναι κανείς άνδρας. Θα μας λείψεις, φίλε μου».

Από την πλευρά του ο Ζαν-Κλοντ Βαν Νταμ εξέφρασε τη θλίψη του δηλώνοντας στο Instagram: «Θερμά συλλυπητήρια για την απώλεια του φίλου μου, Τσακ Νόρις. Γνωριζόμασταν από τα πρώτα μου χρόνια και πάντα σεβόμουν τον άνθρωπο που ήταν. Η καρδιά και οι προσευχές μου είναι με την οικογένειά του. Δεν θα ξεχαστεί ποτέ». Ο Βαν Νταμ συνόδευσε την ανάρτησή του με κοινά στιγμιότυπα με τον Τσακ Νόρις.

Όπως αναφέρει το Variety, πέρα από τη θρυλική του καριέρα στις πολεμικές τέχνες και το σινεμά, ο Τσακ Νόρις κατάφερε να γίνει παγκοσμίως γνωστός και στις νεότερες γενιές μέσα από τα χιλιάδες memes και τα αμέτρητα ανέκδοτα που τον παρουσίαζαν ως τον αήττητο ήρωα του διαδικτύου.

Ο συγγραφέας Στίβεν Κινγκ μέσω του X μοιράστηκε τα αγαπημένα του αστεία για τον ηθοποιό: «Το αγαπημένο μου αστείο για τον Τσακ Νόρις: Ο Τσακ δεν τραβάει το καζανάκι, το τρομάζει μέχρι θανάτου».

Σε άλλο ποστ έγραψε: «Το δεύτερο αγαπημένο μου: Όταν γεννήθηκε, ο Τσακ Νόρις οδήγησε τη μητέρα του από το νοσοκομείο στο σπίτι». Και τέλος πρόσθεσε: «Σοβαρά τώρα, τον θεωρούσα υπέροχο. Η ταινία «Silent Rage» είχε τρομάξει μέχρι θανάτου τους γιους μου... κι εμένα».

My fave Chuck Norris joke: Chuck doesn't flush the toilet, he scares the shit out of it. — Stephen King (@StephenKing) March 20, 2026

Ο ηθοποιός Σκοτ Άντκινς με ένα κοινό στιγμιότυπο με τον Νόρις, σημείωσε στην ανάρτησή του στο Instagram ότι «ενέπνευσε» μία ολόκληρη γενιά.

«Ένας τιτάνας των πολεμικών τεχνών δράσης μας άφησε. Ένας δεξιοτέχνης των πολεμικών τεχνών, ένας υπέροχος άνθρωπος και ένας αφοσιωμένος ανθρωπιστής. Οι δρόμοι μας διασταυρώθηκαν για λίγο, αλλά η καλοσύνη του άφησε μια διαρκή εντύπωση. Ενσάρκωσε το αληθινό πνεύμα των πολεμικών τεχνών. Η καρδιά μου είναι με τους αγαπημένους του. Ενέπνευσες μια γενιά. Αναπαύσου εν ειρήνη Τσακ» ανέφερε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.