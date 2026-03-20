Άνοιξη 2026 με τη Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών

28 Μαρτίου: «Τετραλογία». Συναυλία-αφιέρωμα στον Δημήτρη Μαραμή. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε συνεργασία με τον Σύλλογο Οι Φίλοι της Μουσικής

31 Μαρτίου: Συναυλία-αφιέρωμα στον Κυριάκο Σφέτσα, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών

2 Απριλίου: Παρουσίαση των πρόσφατων δισκογραφικών εκδόσεων έργων Λαυράγκα και Παπαϊωάννου, σε συνεργασία με την Ακαδημία Αθηνών

6 Απριλίου: Πασχαλινή συναυλία με το ορατόριο «Παύλος» του Felix Mendelssohn-Bartholdy με τρεις χορωδίες και εκλεκτό επιτελείο σολίστ. Στο Ωδείο Αθηνών

Μεγάλη, πλούσια και ποικίλη είναι η δραστηριότητα της Φιλαρμόνιας Ορχήστρας Αθηνών το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Δράση που αναδεικνύει το έργο των Ελλήνων συνθετών αλλά και την εκπαιδευτική και κοινωνική προσφορά της στο σύγχρονο ελληνικό πολιτιστικό περιβάλλον.

Στις 28 Μαρτίου, η Φιλαρμόνια συμμετέχει στη συναυλία του Δημήτρη Μαραμή στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μια βραδιά-αφιέρωμα στο λυρικό έργο του διακεκριμένου Έλληνα συνθέτη, που διοργανώνεται σε συνεργασία με τον Σύλλογο Οι Φίλοι της Μουσικής.



Υπό τον τίτλο «Τετραλογία», παρουσιάζονται τα καλύτερα αποσπάσματα από τέσσερα μουσικοθεατρικά έργα του. Αντλώντας έμπνευση από κείμενα μεγάλων λογοτεχνών της Μεγαλονήσου –των Βιτσέντζου Κορνάρου και Νίκου Καζαντζάκη–, αλλά και από τη δημοτική παράδοση και τη νεότερη ιστορία, ο συνθέτης δημιούργησε τα έργα αυτά που αναδείχτηκαν σε καθοριστικά για τη μέχρι τώρα πορεία του. Πρόκειται για τις συνθέσεις «Στοιχειωμένοι», «Καπετάν Μιχάλης», «Βενιζέλος» και «Ερωτόκριτος». Τα έργα, ξεκινώντας από τη μορφή και την αισθητική του «μουσικού θεάτρου» εξελίσσονται σταδιακά στην μορφή της πλήρους όπερας, ακολουθώντας έτσι και την πορεία της δημιουργικής εξέλιξης του καλλιτέχνη.



Στη συναυλία, εκτός από τη Φιλαρμόνια, συμμετέχουν η Χορωδία «Musica» του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής, υπό τη διεύθυνση του Δημήτρη Μπουζάνη, η νεανική Χορωδία της Λεοντείου Σχολής Νέας Σμύρνης, υπό τη διεύθυνση της Κατερίνας Βασιλικού, και χορωδίες από την Ρούμελη, υπό τη διεύθυνση του Αλέξανδρου Κομνά. Τραγουδούν οι Σταύρος Σιόλας, Αργυρώ Καπαρού, Αγγελική Τουμπανάκη, Σταύρος Σαλαμπασόπουλος, Δήμητρα Σελεμίδου, Νίκος Παπουτσής, Ελένη Δημοπούλου, Νίκος Κύρτσος, Μέλα Γεροφώτη, Βιολέττα Γαλανού και οι λυρικοί μονωδοί Χάρης Ανδριανός, Μαρία Κόκκα, Άγγελος Χονδρογιάννης, Νίκος Ζιάζιαρης και Σταμάτης Πακάκης. Τη μουσική διεύθυνση έχει ο Πρόεδρος της Φιλαρμόνιας, Νίκος Μαλιάρας.

Λίγες μέρες αργότερα, στις 31 Μαρτίου, η Φιλαρμόνια συνεργάζεται με την Ορχήστρα Δωματίου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών σε μια τιμητική βραδιά για τον σημαντικό Έλληνα συνθέτη της πρωτοπορίας Κυριάκο Σφέτσα. Με τη συναυλία αυτή κορυφώνεται μια σειρά εκδηλώσεων που περιλαμβάνει: την αναγόρευση του συνθέτη σε επίτιμο διδάκτορα του Πανεπιστημίου Αθηνών (27 Μαρτίου), μία επιστημονική ημερίδα αφιερωμένη στα έργα και την προσφορά του (28 Μαρτίου) και μια συναυλία μουσικής δωματίου με έργα του (29 Μαρτίου).



Στη Μεγάλη Αίθουσα Τελετών του ΕΚΠΑ (Πανεπιστημίου 30) θα ακούσουμε τα έργα «Διπλοχρωμία» του 1987, «Midnight Music» του 1989 και «Ιόνιος Λύρα» του 1994. Σολίστ είναι οι Αλέξανδρος Αρκαδόπουλος (παραδοσιακό κλαρίνο), Γιαρεσλάβ Τόκαρεβ (βιολί), Αγγελική Καθαρίου (μεσόφωνος). Διευθύνει η Ζωή Ζενιώδη.



Η συναυλία αυτή είναι μια ακόμη απόδειξη για το ενδιαφέρον της Φιλαρμόνιας της για τη σύγχρονη ελληνική δημιουργία, την ελληνική μουσικολογική έρευνα αλλά και για την εκπαιδευτική και κοινωνική προσφορά της για την ανάδειξη νέων καλλιτεχνών από τις τάξεις καλλιτεχνικής ειδίκευσης των φοιτητών του Πανεπιστημίου.

Την Πέμπτη, 2 Απριλίου, η Φιλαρμόνια συστήνει την πρόσφατη δισκογραφική δουλειά της στην ιστορική αίθουσα της Ακαδημίας Αθηνών. Στις 12:30 το μεσημέρι, παρουσιάζεται ο τριπλός ψηφιακός δίσκος που περιλαμβάνει την όπερα «Διδώ» και σειρά συμφωνικών έργων του Διονυσίου Λαυράγκα, καθώς και ο δίσκος με τέσσερα σημαντικά έργα για συμφωνική ορχήστρα του Γιάννη Ανδρέα Παπαϊωάννου.



Συμπληρώνεται, έτσι, ένας αριθμός συνολικά δέκα ψηφιακών δίσκων ακτίνας, αποκλειστικά με πρώτες παγκόσμιες ηχογραφήσεις έργων Ελλήνων συνθετών από τον 19ο και 20ο αιώνα, που συμπίπτει με τη συμπλήρωση 10 χρόνων λειτουργίας της Ορχήστρας. Ειδικότερα, η ηχογράφηση της «Διδούς» είναι η πρώτη πλήρης ηχογράφηση ελληνικής όπερας από ελληνική ορχήστρα. Επιπλέον, στο κανάλι της ορχήστρας οι φιλόμουσοι μπορούν να παρακολουθήσουν δεκάδες βίντεο από ζωντανές συναυλίες με έργα Ελλήνων συνθετών.



Στην παρουσίαση στην Ακαδημία Αθηνών θα μιλήσουν ο Ακαδημαϊκός Γεράσιμος Φωκάς, ο Καθηγητής Νίκος Μαλιάρας, Πρόεδρος της ΦΟΑ, ο αρχιμουσικός Βύρων Φιδετζής, Καλλιτεχνικός Διευθυντής, η Στέλλα Κουρμπανά, Έφορος του Ιστορικού Αρχείου και Διευθύντρια του Κέντρου Ερευνών και Τεκμηρίωσης του Ωδείου Αθηνών, και ο Σταύρος Μπερής, διευθυντής της Χορωδίας του Δήμου Αθηναίων, που συμμετέχει στην ηχογράφηση. Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί από σύντομο καλλιτεχνικό πρόγραμμα με αποσπάσματα από την «Διδώ», από τους Σοφία Κυανίδου, Φίλιππο Μοδινό και Δημήτρη Γιάκα.

Τέλος, τη Μεγ. Δευτέρα 6 Απριλίου η Φιλαρμόνια θα ερμηνεύσει, σε μια σπανιότατη παρουσίαση στην Ελλάδα, το εμβληματικό ορατόριο «Παύλος» του Felix Mendelssohn-Bartholdy. Πρόκειται για ένα μουσικό αριστούργημα που αφηγείται παραστατικά τη ζωή και τη δράση του «Αποστόλου των Εθνών», ο οποίος, από απηνής διώκτης του Χριστιανισμού, μεταστράφηκε με θαυματουργό τρόπο στον πιο ένθερμο κήρυκα του μηνύματός του σε ολόκληρο τον κόσμο. Η ξεχωριστή αυτή συναυλία θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος του Ωδείου Αθηνών, όπου η Φιλαρμόνια είναι ορχήστρα «in residence», και κλείνει για φέτος τον Κύκλο «Συμφωνικές Βραδιές».



Τη Φιλαρμόνια πλαισιώνει ένα εκλεκτό επιτελείο διακεκριμένων σολίστ: η υψίφωνος Ελένη Καλένος, η μεσόφωνος Ειρήνη Καράγιαννη, ο τενόρος Ανδρέας Καραούλης και ο βαθύφωνος Χριστόφορος Σταμπόγλης αναμένεται να γοητεύσουν το κοινό με τις εκφραστικές φωνές τους.



Το απαιτητικότατο μέρος της χορωδίας θα ερμηνεύσουν τρεις εξαιρετικές νεανικές χορωδίες: η Ακαδημαϊκή Χορωδία Νέων Αθηνών (διεύθυνση Νίκος Μαλιάρας) και η Μικτή Χορωδία του Εθνικού Ωδείου (διεύθυνση Σπύρος Κλάψης), ενώ μετακαλείται ειδικά για την εκδήλωση και το φωνητικό σύνολο Apollo Voice Ensemble από το Ηράκλειο της Κρήτης (διεύθυνση Μάνος Παναγιωτάκης). Πρόκειται για μια ακόμη προσπάθεια της Φιλαρμόνιας να αναδείξει το σημαντικό καλλιτεχνικό έργο που υλοποιείται στην ελληνική περιφέρεια, και ειδικότερα στην Κρήτη, όπου ο ορχήστρα έχει αναπτύξει ήδη μακρόχρονη συνεργασία.

Προπωλήσεις εισιτηρίων:

Για τη συναυλία Δημήτρης Μαραμής – Τετραλογία

https://webtics.megaron.gr/el/events/?eventid=3792

Για το Ορατόριο «Παύλος»

https://www.more.com/gr-el/tickets/music/mendelssohn-paulos-oratorio-op-36/



Σημείωση: Δεν θα πωλούνται εισιτήρια στο Ωδείο Αθηνών πριν τη συναυλία, η προπώληση θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας more.com.



Πηγή: skai.gr

