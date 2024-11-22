Στην καρδιά της Αθήνας, στην οδό Αγίων Ασωμάτων 45, δεσπόζει ένα από τα πιο εντυπωσιακά και ιστορικά σπίτια της πόλης, με ηλικία που ξεπερνά τα 100 χρόνια.

Όπως αναφέρει το Up Stories, πρόκειται για το εμβληματικό «Σπίτι με τις Καρυάτιδες», ένα πραγματικό αρχιτεκτονικό αριστούργημα το οποίο υπήρξε κατοικία του Ιωάννη Καρακατσάνη, ενός από τους σημαντικότερους σύγχρονους γλύπτες, μαθητή του κορυφαίου Λεωνίδα Δρόση.

Το αρχοντικό αυτό είναι γεμάτο μύθους και δοξασίες που προκαλούν δέος. Αν θέλετε να ανακαλύψετε την πλούσια ιστορία του και τα μυστικά που το περιβάλλουν, παρακολουθήστε το βίντεο:

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.