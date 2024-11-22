Άγνωστοι βανδάλισαν το Μνημείο Ποντιακού και Μικρασιατικού Ελληνισμού, που είχε ανεγερθεί σε κεντρικό σημείο του δήμου Νεάπολης - Συκεών το καλοκαίρι του 2023. Ήδη, η δημοτική αρχή κατέθεσε μήνυση, ενώ η Αστυνομία αναζητά στοιχεία από κάμερες ασφαλείας παρακείμενων καταστημάτων προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι δράστες.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του δήμου Νεάπολης – Συκεών, «με στόχο είτε την κλοπή του μετάλλου είτε την προσβολή της μνήμης των Μικρασιατών και των Ποντίων προσφύγων, άγνωστοι προκάλεσαν δολιοφθορές στο μνημείο αφού προηγουμένως φρόντισαν να αχρηστεύσουν το σύστημα φωτισμού».

Τον αποτροπιασμό και την οργή του για το συμβάν εξέφρασε ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών, Σίμος Δανιηλίδης σημειώνοντας -μεταξύ άλλων- πως αυτοί που επιχείρησαν να το καταστρέψουν «θα έπρεπε να ντρέπονται γιατί προσβάλλουν τη μνήμη των παππούδων και των γιαγιάδων τους, και γίνονται σύμμαχοι με τους διώκτες των προγόνων τους».

Το μνημείο θα αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό από τον επίτιμο καθηγητή της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ Γιώργο Τσάρα, ο οποίος και το φιλοτέχνησε.

Το Πάρκο Μνήμης Ποντιακού και Μικρασιατικού Ελληνισμού του δήμου Νεάπολης-Συκεών, που βρίσκεται μεταξύ των οδών Ρήγα Φεραίου-Ανδρέα Παπανδρέου- Ναυπάκτου, εγκαινιάστηκε τον Ιούνιο του 2023, ενώ ταυτόχρονα είχαν γίνει και τα αποκαλυπτήρια του μνημείου, το οποίο έχει τη μορφή κεκλιμένης στήλης, ύψους έξι μέτρων και στην κορυφή του φιλοξενεί επτά φωτισμένα πουλιά, που μεταφέρουν το μήνυμα της ζώσας μνήμης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.