Τελικά ποιοι έχτισαν τα αγάλματα Μοάι στο νησί του Πάσχα

Μια νέα θεωρία σχετικά με το ποιος έχτισε τις εμβληματικά γιγαντιαία πέτρινα αγάλματα στο νησί του Πάσχα έχει προκαλέσει σοκ στην αρχαιολογική κοινότητα.

Οι περισσότεροι ιστορικοί συμφωνούν ότι οι πέτρινες κατασκευές είναι δημιούργημα των Πολυνησίων περίπου πριν από 900 χρόνια.

Ωστόσο, ο Γκράχαμ Χάνκοκ, Βρετανός συγγραφέας και εξερευνητής, ισχυρίζεται ότι είναι πάνω από 11.000 ετών.

Στο νησί του Πάσχα υπάρχουν περίπου 1.000 μεγάλα πέτρινα κεφάλια, γνωστά ως Μοάι, διάσπαρτα σε όλο το νησί.

Ο Χάνκοκ υποστηρίζει ότι το νησί κατοικήθηκε πριν από περίπου 12.000 χρόνια, και τα αγάλματα χτίστηκαν τότε.

Με βάση αυτό το δεδομένο, στο νησί υπήρχε ήδη ένας πληθυσμό που παρέμεινε εκεί μέχρι να συναντήσει τελικά τους Πολυνήσιους.

Η θεωρία του βασίζεται σε μια μελέτη που υποδηλώνει ότι ακόμη και τα φυτά μπανάνας υπήρχαν στο νησί του Πάσχα τουλάχιστον πριν από 3.000 χρόνια.

Το χρησιμοποιεί αυτό για να υποστηρίξει ότι τα φυτά —και ένας προϋπάρχων πληθυσμός— έφτασαν πριν από 12.000 χρόνια, στο τέλος της τελευταίας Εποχής των Παγετώνων.

«Αυτό που υποστηρίζω είναι ότι οι Πολυνήσιοι συνάντησαν έναν προϋπάρχοντα πληθυσμό σε αυτό το νησί, όπως αποδεικνύεται από αυτά τα μπανάνας... που υπήρχαν εκεί τουλάχιστον πριν από 3.000 χρόνια», είπε στην DailyMail.com., συνοψίζοντας ότι από αυτόν τον προϋπάρχοντα πληθυσμό, κληρονόμησαν τις παλαιότερες παραδόσεις τους..

Ο Χάνκοκ εκτιμά επίσης ότι τα αγάλματα στο νησί του Πάσχα είναι πιθανότατα πολύ παλαιότερα από τις πλατφόρμες - που ονομάζονται Ahu Vinapu - στις οποίες κάθονται πολλά από αυτά, επισημαίνοντας ότι και τα δύο διαθέτουν διαφορετικές τεχνικές κατασκευής.

Πηγή: skai.gr

