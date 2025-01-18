Πέθανε ο σκηνοθέτης Πατρίς Βιβάνκος

Έφυγε από τη ζωή, χτες, σε ηλικία 69 ετών, ο σκηνοθέτης Πατρίς Βιβάνκος. Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας - Creative Greece αποχαιρέτησε τον Πατρίς Βιβάνκος με την ακόλουθη δήλωση:

«Ο Πατρίς Βιβάνκος υπήρξε ένας ευαίσθητος άνθρωπος, ανήσυχος γνώστης του πολιτισμού της Ευρώπης, πολιτογραφημένος κινηματογραφικά Έλληνας. Το σύνορο για αυτόν δεν είχε ιδιαίτερη σημασία. Γεννήθηκε στην Ισπανία, ορφάνευσε νωρίς, ταξίδευσε και έζησε σε πολλές χώρες, άφησε την τελευταία πνοή του στις Βρυξέλες. Στην Ελλάδα, όπου γύρισε όλες τις ταινίες του, πέρασε τα πιο δημιουργικά του χρόνια. Αφετηρία της κινηματογραφικής του περιπλάνησης ήταν η συνεργασία του με τον Θόδωρο Αγγελόπουλο, το 1984, η οποία ενέπνευσε την πρώτη μικρού μήκους ταινία του, "Το πλάνο Νο 80", γύρω από το "Ταξίδι στα Κύθηρα".

Η πρώτη μεγάλου μήκους, "Ξένια", με πρωταγωνιστές τη Θέμιδα Μπαζάκα και τον ελληνικής καταγωγής Ντενίς Πονταλιντές, του χάρισε το βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης το 1989. Τέσσερα χρόνια μετά συνεργάστηκε με τον Θανάση Βέγγο και την Εύα Κοταμανίδου στην ταινία "Ζωή χαρισάμενη". Η έννοια του ταξιδιού συγκροτεί τον πυρήνα της μυθοπλασίας και στα δύο αυτά έργα, στα οποία συμπαραγωγός ήταν το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου.

Ο Πατρίς Βιβάνκος εργάστηκε για το κοινό μέλλον του κινηματογραφικού και οπτικοακουστικού τομέα της Ευρώπης και ως στέλεχος του ευρωπαϊκού προγράμματος MEDIA.

To Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας - Creative Greece τον αποχαιρετά εκφράζοντας τα βαθιά συλλυπητήριά του στην οικογένειά του και στους οικείους του».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

