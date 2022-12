Jo Davies: Η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει την καλλιτεχνική διεύθυνση της Όπερας της Αυστραλίας

H γεννημένη στο Κάρντιφ σκηνοθέτης όπερας και μουσικού θεάτρου, Τζο Ντέιβις διορίστηκε καλλιτεχνική διευθύντρια της Όπερας της Αυστραλίας και είναι η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει τον ρόλο στην 66χρονη ιστορία της εταιρείας.

Η 52χρονη θα αναλάβει επίσημα καθήκοντα τον Νοέμβριο του επόμενου έτους, όταν θα μετακομίσει στην Αυστραλία.

ANNOUNCEMENT: After an extensive global search, we’re thrilled to have appointed award-winning director Jo Davies as Artistic Director for our next chapter. pic.twitter.com/KLVdpUWDrh