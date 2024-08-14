Πέθανε ο ποιητής και στιχουργός Δημήτρης Μπρούχος

Έφυγε από τη ζωή ο ποιητής, στιχουργός, συγγραφέας και σύμβουλος επικοινωνίας, Δημήτρης Μπρούχος.

Ο εκλιπών γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, αποφοίτησε από το 2ο Γυμνάσιο-Λύκειο Θεσσαλονίκης και συνέχισε τις σπουδές του στο Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη. Λειτούργησε για πολλά χρόνια ως ανεξάρτητος σύμβουλος επικοινωνίας και διετέλεσε γραμματέας Λαϊκής Επιμόρφωσης με αρμοδιότητα σε θέματα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.

Στα γράμματα εμφανίζεται το 1977 με την ποιητική συλλογή «Στο πέρασμα του χρόνου»

Τους στίχους του μελοποίησαν συνθέτες όπως ο Μίμης Πλέσσας, ο Γιάννης Σπανός και ο Γιώργος Χατζηνάσιος και τραγούδησαν γνωστοί τραγουδιστές.

Βραβεύθηκε στο Φεστιβάλ Ελληνικού Τραγουδιού Θεσσαλονίκης, στο οποίο συμμετείχε για πολλά χρόνια και υπήρξε και μέλος της οργανωτικής επιτροπής.

Βραβεύθηκε 5 φορές με χρυσό και άλλες τόσες με πλατινένιο δίσκο και απέσπασε πολλές διακρίσεις για την προσφορά του στον πολιτισμό.

Συλλυπητήρια για την απώλεια του εξέφρασαν ο δήμαρχος Νάουσας, Νίκος Κουτσογιάννης, καθώς ο εκλιπών είχε γράψει το το ορατόριο για το Ολοκαύτωμα της Νάουσας και η ΔΕΘ-Helexpo.

