Λίλι Άλεν: Το πορτρέτο της στην Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου

Το διάσημο άλμπουμ της Λίλι Άλεν , «West End Girl», απέκτησε μια νέα ζωή στον κόσμο της τέχνης.

Την περασμένη εβδομάδα, η Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου παρουσίασε τον πίνακα που κοσμεί το εξώφυλλο του δίσκου, ένα πορτρέτο της Άλεν φιλοτεχνημένο από την Ισπανίδα καλλιτέχνιδα Νιέβες Γκονζάλες.

«Είμαι πολύ ευτυχής που κάνω αυτόν τον ιδιαίτερο πίνακα προσβάσιμο σε όλο τον κόσμο. Η Νιέβες αποτύπωσε την αίσθηση του άλμπουμ τόσο αριστοτεχνικά, που κατάλαβα αμέσως ότι θα γινόταν ένα πολύ δυνατό εξώφυλλο» δήλωσε η τραγουδίστρια και τραγουδοποιός.

Πηγή: skai.gr

