Τον Μίμη Φωτόπουλο (αριστερά), στα μαθητικά του χρόνια μαζί με τη μητέρα του Άννα και τον μεγαλύτερο αδελφό του Άγγελο, στις αρχές της δεκαετίας του ’20 παρουσιάζει στο κανάλι του στο Instagram ο δημοσιογράφος Άρης Λουπάσης.

Όπως τονίζει ο δημοσιογράφος, λίγους μήνες μετά τη γέννησή του έχασε τον πατέρα του και η 27χρονη μητέρα του έχοντας ήδη χάσει και μια κόρη, αποφάσισε να μετακομίσει με τους δύο γιους της, τη μητέρα της και τις δύο αδελφές της, μοδίστρες στο επάγγελμα, από τη Ζάτουνα Αρκαδίας στην Αθήνα, αναζητώντας μια καλύτερη ζωή. Ήταν μια δυναμική προσωπικότητα που ο μεγάλος κωμικός αγάπησε βαθιά καθώς παρά τις αντίξοες συνθήκες της εποχής, εργάστηκε ακούραστα για να προσφέρει στα παιδιά της την καλύτερη ανατροφή και μόρφωση.

Το 1931, με την αποφοίτησή του από το Γυμνάσιο, έδωσε εξετάσεις στη Γεωπονική Σχολή, όπου απορρίφθηκε λόγω της έκθεσης και την επόμενη χρονιά εισήχθη στη Φιλοσοφική. Κατά τη φοίτησή του, μια αγγελία για εισαγωγικές στη Δραματική Σχολή θα σταθεί καθοριστική. Μελετώντας στο περίπτερο της γειτονιάς του την τραγωδία Προμηθέας Δεσμώτης του Αισχύλου, έδωσε εξετάσεις και έγινε δεκτός στη Σχολή του Εθνικού. Παράλληλα φοίτησε και στη Νομική, όμως η υποκριτική ήταν αυτή που τελικά τον κέρδισε. Τις πρώτες θεατρικές εμπειρίες τις απέκτησε στα χρόνια της Δραματικής, συμμετέχοντας σε περιοδεύοντες θιάσους, τα λεγόμενα «μπουλούκια» που αποτέλεσαν πολύτιμο σχολείο για την καλλιτεχνική του ωρίμανση. Στην Κατοχή ανέπτυξε έντονη αντιστασιακή δράση, γνώρισε την καταστροφή του σπιτιού του από φωτιά και έζησε με την οικογένειά του σε συγγενικά σπίτια, χάνοντας εκατοντάδες βιβλία που αγαπούσε ιδιαίτερα, καθώς υπήρξε λάτρης της μελέτης. Την άνοιξη του 1945, επιστρέφοντας από τρίμηνη εξορία στην Έλ Ντάμπα της Αιγύπτου, άρχισε για εκείνον μια νέα, φωτεινή πορεία: ένας ευτυχισμένος γάμος δύο χρόνια αργότερα, μια τεράστια καριέρα στο θέατρο και το σινεμά και δημιουργική ενασχόληση με την ποίηση, τη λογοτεχνία και τα εικαστικά. Ένας μεγάλος θεατρίνος, πνευματώδης, ιδεολόγος, εικαστικός και ένας γνήσιος «μάγκας» μιας ολόκληρης εποχής.

