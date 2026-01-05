«Σαββόπουλος Long Play»: Έξι δεκαετίες μουσικής και ιστορίας

Η καινούργια χρονιά ξεκινά με μια μεγάλη παραγωγή του ΣΚΑΪ, ένα ντοκιμαντέρ έξι επεισοδίων που ξετυλίγουν έξι δεκαετίες μουσικής, ζωής και ιστορίας μέσα από τα μάτια του Διονύση Σαββόπουλου.

Με αφορμή τη μετάδοση του ντοκιμαντέρ «Σαββόπουλος Long Play», πραγματοποιήθηκε ειδική εκδήλωση-αφιέρωμα προς τιμήν του Διονύση Σαββόπουλου, παρουσία συγγενών, φίλων και συνεργατών του.

«Αυτή η σειρά ντοκιμαντέρ είναι κάπως σαν την εκπλήρωση ενός παιδικού μου ονείρου», τόνισε ο Κωνσταντίνος Ζούλας, πρόεδρος του Ομίλου ΣΚΑΪ, προσθέτοντας πως θα έλεγε χωρίς να υπερβάλλει ότι είναι «σαββοπουλικός από κούνια».

Παράλληλα τόνισε την επιθυμία του ευχαριστήσει από καρδιάς τον Γιάννη Αλαφούζο γιατί όταν, πέρσι τον Σεπτέμβρη, του πρότεινε να γίνει μια σειρά εκπομπών για τη ζωή του μεγάλου δημιουργού, τον παρακίνησε να προχωρήσει καθώς και ο ίδιος είναι πολύ «σαββοπουλικός».

Για μοναδική ταύτιση με τον συνθέτη, ταύτιση που όμοια της δεν υπάρχει με κανέναν άλλο, έκανε λόγο η πρώην Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ενώ ο Παύλος Τσίμας που αναλαμβάνει να μας «ταξιδέψει» στους δίσκους του «Νιόνιου» -που δεν είναι μόνο μουσική αλλά καθρέπτης μιας εποχής- σχολίασε πως δεν έχει ζήσει άλλη εμπειρία, στα 32 χρόνια δουλειάς του στην τηλεόραση, που να μοιάζει με αυτή.

Με τη σκηνοθεσία του Ανδρέα Λουκάκου και τα εικαστικά του Αλέξη Κυριτσόπουλου, τα τραγούδια παίρνουν ζωή μέσα από animation, ζωγραφιές και μια ατμόσφαιρα παραμυθένια – όπως θέλησε ο ίδιος ο Διονύσης Σαββόπουλος.

«Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Κωνσταντίνο Ζούλα και τη Λίνα Παπαδάκη που θέλανε, προσπαθήσανε για πάρα πολύ καιρό να γίνει αυτή η εκπομπή πραγματικότητα, στην Ελενη Καλέση που ήταν δίπλα μας», είπε μεταξύ άλλων ο Ανδρέας Λουκάκος.

Το γεγονός πως επιδίωξη ήταν το ντοκιμαντέρ -που όπως είπε και ο ίδιος ο δημιουργός,περισσότερο είναι ένα παραμύθι- να έχει μία ατμόσφαιρα «σαββοπουλική», επεσήμανε ο εικαστικός Αλέξης Κυριτσόπουλος.

Κάθε επεισόδιο αποκαλύπτει την Ελλάδα μέσα από τα μάτια ενός δημιουργού που συνδέει την προσωπική του διαδρομή μέσα από την ιστορία.

«Πολλές φορές πιστεύουμε ότι εμείς μιλάμε τη γλώσσα. Δεν είναι σωστό αυτό. Η γλώσσα μας μιλάει, εκτός αν είναι κανείς σαν τον Σαββόπουλο που τον έχει διαλέξει η τέχνη να μιλήσει μέσα από αυτόν», τόνισε ο Νίκος Τριβουλλίδης, Διευθυντής Ανάπτυξης και Πόρων στο Μουσείο Μπενάκη.

«Η ΔΕΗ με πολλή χαρά και πολύ σεβασμό στήριξε αμέσως αυτή την προσπάθεια», δήλωσε από την πλευρά της η Σοφία Δήμτσα, Γενική Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας του Ομίλου ΔΕΗ, χαρακτηρίζοντας δώρο την παρακαταθήκη του Διονύση Σαββόπουλου.

Το αφιέρωμα στον σπουδαίο δημιουργό συνεχίζεται απόψε στις 23:00, με το δεύτερο επεισόδιο «Το Περιβόλι του Τρελλού», και κάθε βράδυ έως και την Παρασκευή, στον ΣΚΑΪ.

