Το μεγάλο αυτό project της Tanweer Productions βρισκόταν καιρό στα πλάνα της εταιρείας και επιτέλους μπήκε στη διαδικασία της υλοποίησης με βασικό πρωταγωνιστή, που θα ενσαρκώσει δηλαδή τον Στέλιο Καζαντζίδη, τον Χρήστο Μάστορα. Και ήδη κυκλοφόρησαν οι πρώτες εικόνες από τα γυρίσματα.

«ΥΠΑΡΧΩ. Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της μεγαλύτερης ελληνικής κινηματογραφικής παραγωγής της χρονιάς, βασισμένη στη ζωή του σπουδαίου λαϊκού τραγουδιστή Στέλιου Καζαντζίδη.

H συγκινητική ιστορία ενός παιδιού μιας οικογένειας προσφύγων του Πόντου που κατάφερε να επιβιώσει και να μεγαλουργήσει χάρη στο τεράστιο ταλέντο του και κόντρα σε κάθε κοινωνική και προσωπική δυσκολία.

Μουσική, έρωτες, οικογένεια, φίλοι, ψάρεμα, δημιουργία, μπράβοι της νύχτας, φανατικοί θαυμαστές, μεγάλες διαμάχες, δημιουργούν το ψηφιδωτό της ζωής του.

Μία ταινία - αφιέρωμα στον τεράστιο Στέλιο Καζαντζίδη που η φωνή του «μίλησε» στις καρδιές όλων των Ελλήνων, σε όλο τον Κόσμο.

Για όσους τον αγάπησαν και για όσους θέλουν να τον γνωρίσουν» έγραψε ο Χρήστος Μάστορας σε post που έκανε στο Instagram του

Τη σκηνοθεσία της ταινίας που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, υπογράφει ο Γιώργος Τσεμπερόπουλος και το σενάριο η Κατερίνα Μπέη. Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους ενσαρκώνουν πέρα από τον Χρήστο Μάστορα, η Κλέλια Ρένεση, η Ασημένια Βουλιώτη, η Αγορίτσα Οικονόμου, ο Δημήτρης Καπουράνης και η Άννα Συμεωνίδου.

Ενώ το βασικό cast συμπληρώνουν οι Γιώργος Καραμίχος, Νίκος Ψαρράς, Γιώργος Γιαννόπουλος, Γιάννης Εγγλέζος, Γιώργος Γάλλος, Μαρία Φιλίππου, Aλέξανδρος Μπουρδούμης, Διαμαντής Καραναστάσης και πολλοί άλλοι.

