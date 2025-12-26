Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο προκαλεί η είδηση του θανάτου του Ανωγειανού λυράρη Μανώλη Σκουλά του “Ρωμανογιώργη” ή “Γιωργαντά” σε ηλικία 70 ετών.

Ο Μανώλης Σκουλάς εργαζόταν παράλληλα στο ΙΚΑ στην Αλικαρνασσό και ζούσε στο Ηράκλειο σύμφωνα με το CretaLive.

Αφήνει φτωχότερη την μουσική παράδοση αλλά και μια παρακαταθήκη για τις αξίες και τον σεβασμό μιας αγνής εποχής.

Η κηδεία του σύμφωνα με το anogi.gr θα γίνει αύριο Σάββατο 27 Δεκεμβρίου στη 1 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου στις Στέρνες Μονοφατσίου.

