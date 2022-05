Οι Pet Shop Boys και οι The Smashing Pumpkins απέτισαν φόρο τιμής στον Βρετανό μουσικό, μέλος των Depeche Mode, Άντι Φλέτσερ, ο οποίος απεβίωσε Πέμπτη σε ηλικία 60 ετών.

Ο Φλέτσερ ήταν ιδρυτικό μέλος των Depeche Mode που σημάδεψε το πεντάγραμμο με επιτυχίες όπως το Personal Jesus.

Το Synth-pop δίδυμο Pet Shop Boys τον περιέγραψε την Παρασκευή ως «ένα ζεστό, φιλικό και αστείο άτομο που αγαπούσε την ηλεκτρονική μουσική...»

Το αμερικανικό ροκ συγκρότημα The Smashing Pumpkins, σε μια διαδικτυακή ανάρτησή του την Πέμπτη, περιέγραψε τον Φλέτσερ ως «θρυλικό και εμπνευσμένο», λέγοντας ότι «λυπήθηκαν» όταν άκουσαν για το θάνατό του.

We’re saddened and shocked that Andy Fletcher of Depeche Mode has died. Fletch was a warm, friendly and funny person who loved electronic music and could also give sensible advice about the music business. pic.twitter.com/tOMQaeaFoc