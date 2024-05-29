Ένα ξεχωριστό live, ένα πραγματικό πάρτι γεμάτο αγαπημένους φίλους, καλεσμένους και μεγάλες εκπλήξεις ετοιμάζεται σε λίγες μέρες με special αφορμή.

Ο Θοδωρής Μαραντίνης, o εκρηκτικός frontman του συγκροτήματος ONIRAMA, έρχεται στις 16 Ιουνίου στον Κήπο του Μεγάρου για μια μοναδική συναυλία, το δικό του πάρτι γενεθλίων!

Η εκρηκτική σκηνική παρουσία του Θοδωρή Μαραντίνη, η ενέργεια και η επικοινωνιακή δυναμική του που τον έχουν κάνει να ξεχωρίσει ως performer για πάνω από δύο δεκαετίες, θα γεμίσουν τη σκηνή του Κήπου και θα μας παρασύρουν όλους σε έναν ατελείωτο… Χορό!

Ο Θοδωρής Μαραντίνης, πάντα ευαισθητοποιημένος ως προς τα κοινωνικά θέματα, για ακόμα μια φορά θα συνδέσει μια τόσο ξεχωριστή για τον ίδιο βραδιά με έναν καλό σκοπό: Μέρος των εσόδων από τη συναυλία θα δοθεί για την ενίσχυση του έργου του Ηumanity Greece ώστε να συνεχίσει να στηρίζει τους πληγέντες της Θεσσαλίας που εξακολουθούν να έχουν πολύ σημαντικά προβλήματα. Έχοντας και ο ίδιος καταγωγή από την περιοχή της Θεσσαλίας και συγκεκριμένα την Καρδίτσα, βρέθηκε στο πλευρό των κατοίκων, μαζί με το Humanity Greece, μετά τις καταστροφικές πλημμύρες τον περασμένο Σεπτέμβριο και στόχος του είναι να συνεχίσει να υποστηρίζει με κάθε τρόπο τους πληγέντες στην ιδιαίτερη πατρίδα του.

