Στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού του Υπουργείου Πολιτισμού για την ανάδειξη της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου, μνημείου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, εντάσσεται και η αποκατάσταση του τεμένους Ρετζέπ Πασά, του ταφικού μνημείου-μαυσωλείου.

Το τέμενος κτίστηκε το 1587-78 προς τιμήν του στρατηγού Ρετζέπ Πασά που συμμετείχε στην πολιορκία της Ρόδου, το 1522, από τον Σουλεϊμάν τον Μεγαλοπρεπή.

Το τέμενος Ρετζέπ Πασά, χαρακτηρισμένο ιστορικό διατηρητέο μνημείο, στην πλατεία Δωριέως, στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, θεωρείται από τα σημαντικότερα μνημεία της οθωμανικής αρχιτεκτονικής το νησί. Από τις αναλογίες και τον τρόπο κατασκευής του εικάζεται ότι κτίστηκε από, ιδιαίτερα, πεπειραμένο προσωπικό, που πιθανότατα κλήθηκε από κεντρική περιοχή της αυτοκρατορίας.

Η αποκατάσταση του τεμένους, του νεοκλασικού σχολείου, του αρχοντικού του Χασάν Μπέη, η Περιβόλα είναι κάποια από τα έργα που το Υπουργείο Πολιτισμού υλοποιεί αυτή την περίοδο στην Μεσαιωνική Πόλη, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 20.000.000 ευρώ.

Οι εργασίες αποκατάστασης

Οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του ταφικού μνημείου-μαυσωλείου, καθώς και της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου του, εκτελούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΟ, με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το μαυσωλείο, στο οποίο αφορά η μελέτη αποκατάστασης, αποτελεί μέρος του συγκροτήματος του τεμένους και εντάσσεται στο έργο της συντήρησης, αποκατάστασης και ανάδειξης του τεμένους Ρετζέπ Πασά. Η παθολογία που παρουσιάζει το κτήριο οφείλεται στη γήρανση των υλικών, στην έκθεση στις καιρικές συνθήκες, καθώς και στην επαφή με μπάζα και φερτά υλικά όμορου οικοπέδου.

Στις εργασίες αποκατάστασης περιλαμβάνονται η αποκάλυψη, συντήρηση και αισθητική αποκατάσταση του σχεδιαστικού διακόσμου του, η καθαίρεση σαθρών επιχρισμάτων στο εσωτερικό του τρούλου και η κατασκευή νέων μετά την εξυγίανση του υποβάθρου, όπου απαιτείται, η συντήρηση των μαρμάρινων στοιχείων και η αποκατάσταση της αρχικής τους διάταξης.

Η ανάδειξη του περιβάλλοντος χώρο περιλαμβάνει τη διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου του συγκροτήματος του τεμένους και του μαυσωλείου. Κατασκευάζονται χώροι υγιεινής, στο τμήμα που βρίσκεται πίσω από το μαυσωλείο και μια αποθήκη. Επίσης, προβλέπονται εξυγίανση και ανακατασκευή της πέτρινης περίφραξης περιμετρικά του οικοπέδου, όπου αυτός έχει καταπέσει, και τοποθέτηση ξύλινου κιγκλιδώματος, όπως το υφιστάμενο, επίστρωση όλου του αύλειου χώρου με αντιολισθητικό, σταθεροποιημένο φυσικό δάπεδο για την άνετη κίνηση των ατόμων με κινητικές δυσκολίες και αμαξίδιο αλλά και κατασκευή παρτεριού – καθιστικού σε κεντρικό σημείο της αυλής, στο οποίο προβλέπεται η φύτευση πλατάνου.

Πηγή: skai.gr

