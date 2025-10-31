Του Νικόλα Μπάρδη

Η Κως, ένα από τα μεγαλύτερα και δημοφιλή Δωδεκάνησα, ξεχωρίζει για την πλούσια ιστορία, το μεγάλο φυσικό κάλλος, τις παραδεισένιες ακρογιαλιές και τα ιστορικά μνημεία που φιλοξενεί στην επιφάνειά της. Ένα από αυτά είναι και ο ιστορικός πλάτανος του Ιπποκράτη, ένα υπεραιωνόβιο δέντρο που βρίσκεται στην πρωτεύουσα του νησιού, και εικάζεται πως είναι το δέντρο κάτω από το οποίο ο Ιπποκράτης, ο πατέρας της σύγχρονης ιατρικής, δίδασκε τους μαθητές του. Στο πέρασμα των αιώνων αρκετοί ήταν οι περιηγητές που αναφέρθηκαν σ’ αυτό και έχουν καταγράψει την ύπαρξή του με χαρακτηριστικά κείμενα.

Η πρώτη απεικόνιση του πλατάνου και της παρακείμενης πλατείας Λότζιας βρίσκεται σε μία γκραβούρα του βιβλίου «Ταξίδι στην Ελλάδα», του Γάλλου περιηγητή C. Coupier (1783). Σήμερα γύρω από το επιβλητικό αυτό δέντρο βλέπουμε δύο κρήνες. Η μία βρίσκεται στην βόρεια πλευρά και είναι τοποθετημένη σε μία αρχαία εγχάρακτη λάρνακα από λευκό μάρμαρο, που διαθέτει και μία αραβική επιγραφή, η οποία χαρακτηριστικά γράφει «το νερό από το δέντρο του Ιπποκράτη». Η άλλη βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του δέντρου και είναι μία δεκατετράπλευρη κρήνη, σκεπαστή με τρούλο, που στηρίζεται σε επτά τόξα. Οι λιθόχτιστοι κίονες με τα κιονόκρανα κορινθιακού ρυθμού κλέβουν τις εντυπώσεις.

Το δέντρο έχει περιφέρεια 12 μέτρων και ανήκει στο είδος του Ανατολικού Πλάτανου (Platanus Orientalis L.). Μάλιστα, θεωρείται ως ένα από τα παλαιότερα δέντρα ολόκληρης της Ευρώπης, και τα κλαδιά του εκτείνονται σε μήκος 7 μέτρων. Στο πέρασμα των χρόνων τόσο ο κορμός, όσο και τα γηραιότερα κλαδιά έχουν απειληθεί από διάφορους μύκητες και ξυλοφάγα έντομα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μία μεγάλη κοιλότητα στο εσωτερικό του κορμού του, με το άνοιγμα αυτό να μοιάζει με σπήλαιο.

Η φήμη του υπεραιωνόβιου αυτού δέντρου μαρτυρείται από το γεγονός ότι υπό την σκιά του πραγματοποιήθηκαν και εξακολουθούν να πραγματοποιούνται διεθνή συνέδρια, όπως το 17ο Διεθνές Συνέδριο της Ιστορίας της Ιατρικής τον Σεπτέμβριο του 1960, η 1η Διεθνής Ιατρική Ολυμπιάδα τον Σεπτέμβριο του 1996 και η έναρξη του 18ου Διεθνούς Καρδιο –Θωρακοχειρουργικού Συνεδρίου τον Μάιο του 2008. Θεωρείται ένα από τα σπουδαιότερα μνημεία του νησιού, και κάθε χρόνο προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες στην σκιά του, που αναζητούν μία ανάσα δροσιάς από τον καλοκαιρινό καύσωνα, αλλά και μία ιδιαίτερη σύνδεση με το παρελθόν του νησιού.

Ο ιστορικός πλάτανος του Ιπποκράτη βρίσκεται στην ομώνυμη πλατεία, στο κέντρο της σύγχρονης πόλης της Κω, ακριβώς απέναντι από το μεσαιωνικό Κάστρο των Ιπποτών, και δίπλα στην Αρχαία Αγορά της πόλης. Μπορείτε να πάτε εκεί περπατώντας ή με ποδήλατο, καθώς η πόλη είναι επίπεδη και διαθέτει νέους ποδηλατοδρόμους. Το εντυπωσιακό αυτό δέντρο αποτελεί φυσικό διατηρητέο μνημείο ήδη από το 1985 και ενώ αρκετές φορές έχει αμφισβητηθεί πως πρόκειται για τον πλάτανο του Ιπποκράτη, αφού το είδος αυτού του δέντρου δεν μπορεί να ξεπεράσει τους πέντε αιώνες ζωής, οι ειδικοί λένε πως μπορεί να προέρχεται από έναν μίσχο που μεγάλωσε από τις ρίζες του πραγματικού πλάτανου του Ιπποκράτη.

Όποια πάντως κι αν είναι η αλήθεια, το μόνο σίγουρο είναι πως ομορφαίνει με την παρουσία του την πόλη και φέρνει πολύ κόσμο στο νησί, ενώ οι φωτογραφίες του έχουν κατακλύσει το διαδίκτυο. Κι αυτό από μόνο του, είναι κάτι…

