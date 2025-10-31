Ένα πλούσιο πρόγραμμα βιωματικών δράσεων στο Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή

Το Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή παρουσιάζει ένα πλούσιο, ανανεωμένο και διευρυμένο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που πλαισιώνει την εκθεσιακή του δραστηριότητα και περιλαμβάνει παλιές, αγαπημένες δράσεις που επιστρέφουν αλλά και νέες προτάσεις που έρχονται να προσθέσουν τη δική τους δυναμική.

Νιώστε την τέχνη μέσα από τη μαγεία του ήχου, εξερευνήστε τις δυνατότητες της διαφραγματικής αναπνοής, μάθετε τα μυστικά της ανθοδετικής και δείτε πώς η παραδοσιακή τέχνη του κεντήματος συναντά τη μοντέρνα αισθητική. Παράλληλα, ανακαλύψτε μαζί με τη μαγεία της τέχνης τα μυστικά του καφέ, των ελληνικών βοτάνων και του ελληνικού ελαιόλαδου μέσα από τις δράσεις γευσιγνωσίας που αντλούν την έμπνευσή τους από επιλεγμένα έργα της Συλλογής του Ιδρύματος.

«Sound & Art Immersion»

Μια σειρά βιωματικών εμπειριών στο Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή

Ξεκινώντας στις 22 Οκτωβρίου, μια φορά τον μήνα ο κόσμος της τέχνης συναντά τον κόσμο των ήχων μέσα στους εκθεσιακούς χώρους του Ιδρύματος Β&Ε Γουλανδρή στη νέα, πρωτότυπη πολυαισθητηριακή εμπειρία «Sound & Art Immersion» που προσφέρει μια μοναδική βιωματική σύνδεση με την τέχνη.

Οι έμπειρες εισηγήτριες Νατάσα Μπανάκα και Κωνσταντίνα Σπηλιοπούλου μας οδηγούν σε ένα ταξίδι που συνδυάζει χρώμα, εικόνα και ήχο, κάνοντας την τέχνη πιο οικεία μέσα από έναν χώρο σιωπηλής βύθισης. Με τη βοήθεια διαφορετικών μουσικών εργαλείων όπως ηχογαβάθες (Tibetan bowls), μελωδοί και γκονγκ, οι συμμετέχοντες «βυθίζονται» σε μια συγκεκριμένη ατμόσφαιρα που ενεργοποιεί τα μάτια της φαντασίας τους. Τα ηχοτοπία μας μεταφέρουν σε ένα εσωτερικό τοπίο, που επιτρέπει τη βαθύτερη σύνδεση με τον εαυτό μας αλλά και με τα έργα τέχνης.

Η βιωματική εμπειρία συνδυάζει τον ήχο με την παρατήρηση ενός διαφορετικού έργου τέχνης σε κάθε συνάντηση, προκαλώντας μια ιδιαίτερη προσωπική σύνδεση με την τέχνη που αναδύεται σε συναισθήματα και χρώματα.

Τετάρτες 22/10, 12/11, 17/12/2025 και 21/01, 18/02, 18/03, 01/04/2026 | 19.00–20.00

Για πληροφορίες/κρατήσεις: https://goulandris.gr/el/events/sound-art-immersion

«Το χρώμα της φωνής»

Σεμινάριο διαφραγματικής αναπνοής, ορθοφωνικής τοποθέτησης και χρήσης των ηχείων του σώματος με τη Μαρία Παπαγεωργίου

Σε συνέχεια του περσινού επιτυχημένου κύκλου, το σεμινάριο «Το χρώμα της φωνής», με την γνωστή ερμηνεύτρια, τραγουδοποιό και δασκάλα φωνητικής Μαρία Παπαγεωργίου, συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά στον πρώτο όροφο της μόνιμης Συλλογής του Ιδρύματος Β&Ε Γουλανδρή.

Η φωνή και η αναπνοή μας είναι δυο λειτουργίες άρρηκτα συνδεδεμένες με την ψυχική μας έκφραση και ισορροπία. Ωστόσο, συχνά η έλλειψη γνώσης και οι περιοριστικές μας πεποιθήσεις μας εμποδίζουν από το να νιώσουμε πραγματικά ελεύθεροι να αγγίξουμε το μέγιστο των δυνατοτήτων μας.

Με απλές, βιωματικές ασκήσεις, μέσα από την παρατήρηση της ανθρώπινης φωνής ανά τόπους, χρονολογίες και κοινωνικά στερεότυπα, αλλά και μέσα από την οπτική και κοινωνική ανάλυση σημαντικών έργων της Συλλογής του Ιδρύματος Β&Ε Γουλανδρή, η Μαρία Παπαγεωργίου θα διδάξει τη λειτουργία της φυσικής αναπνοής, τη λειτουργία και τις δυνατότητες του διαφράγματος, τα βασικά σημεία αντήχησης, τρόπους ενίσχυσης της φωνής κατά την ομιλία και το τραγούδι, τρόπους εμπλουτισμού της μεστότητας της χροιάς και διαφύλαξης των φωνητικών μας χορδών από τραυματισμούς και κόπωση καθώς και ακοή και ακρόαση.

Τετάρτες 22/10, 12/11, 17/12/2025 και 21/01, 18/02, 18/03, 01/04/2026 | 18.00–21.00

Για πληροφορίες/κρατήσεις: https://goulandris.gr/el/events/vocal-colours-25-26

«Από τον καμβά στο βάζο»

Εργαστήριο ανθοδετικής με την Μαρία Παπαδοπούλου

Μετά την περσινή επιτυχία, το εργαστήριο ανθοδετικής «Από τον καμβά στο βάζο» με την τεχνολόγο γεωπόνο Μαρία Παπαδοπούλου επιστρέφει στο Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή, αντλεί έμπνευση από τον τρόπο που η φύση απεικονίζεται στην τέχνη και θα πραγματοποιείται στο Παιδικό Εργαστήριο σε αυτοτελείς μηνιαίες συναντήσεις, με διαφορετική θεματική κάθε μήνα, ξεκινώντας την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου.

Με αφετηρία έργα της Συλλογής στα οποία απεικονίζεται η φύση, η Μαρία Παπαδοπούλου μια φορά τον μήνα ξετυλίγει τις βασικές τεχνικές της ανθοδετικής, μας μιλά για τη μαγεία που κρύβουν τα χρώματα και οι μυρωδιές των λουλουδιών, τα χαρακτηριστικά που έχουν συγκεκριμένα λουλούδια, μας εξηγεί πώς να διαλέγουμε τα λουλούδια που είναι κατάλληλα για τον προσωπικό μας χώρο και βήμα-βήμα μας δείχνει πώς να φτιάξουμε το δικό μας μπουκέτο αλλά και τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να συντηρήσουμε τα άνθη στο βάζο μας. Στο τέλος κάθε εργαστηρίου, όλοι οι συμμετέχοντες φεύγουν με το δικό τους πλούσιο μπουκέτο, έτοιμο να τοποθετηθεί στο βάζο τους!

Τετάρτες 22/10, 12/11, 17/12/2025, και 21/01, 18/02, 18/03, 01/04/2026 | 19.00-21.00

Για πληροφορίες/κρατήσεις: https://goulandris.gr/el/events/from-the-canvas-to-the-vase-25-26

«Το κέντημα της Τέχνης»

Εργαστήριο κεντήματος για ενήλικες με την Μαλβίνα Κοκοράκη

Η παραδοσιακή τέχνη συναντά τη μοντέρνα αισθητική με άξονα τη Συλλογή του Ιδρύματος Β&Ε Γουλανδρή, στο νέο εργαστήριο κεντήματος για ενήλικες «Το κέντημα της Τέχνης», που πραγματοποιείται στη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος σε συνεργασία με την κεντήστρα και σχεδιάστρια Μαλβίνα Κοκοράκη. Το εργαστήριο διεξάγεται σε αυτοτελείς τρίωρες συναντήσεις κάθε δεύτερη Κυριακή 10.30-13.30, ξεκινώντας την Κυριακή 19 Οκτωβρίου.

Μέσα από τεχνικές που βασίζονται στην ελληνική λαογραφία και σχέδια εμπνευσμένα από έργα της Συλλογής, εξερευνούμε πώς το κέντημα μπορεί να γίνει μέσο σύγχρονης έκφρασης και πειραματιζόμαστε με την εφαρμογή του στη σύγχρονη δημιουργία. Μαθαίνουμε βασικές τεχνικές του κεντήματος σε τελάρο όπως η ριζοβελονιά και η πισωβελονιά, ο γαλλικός κόμπος, το σατινέ και η αλυσίδα, δίνοντας το έναυσμα και τον απαραίτητο χώρο για προσωπική έκφραση και αισθητική.

Το εργαστήριο είναι κατάλληλο για αρχάριους και για προχωρημένους και περιλαμβάνει καθοδήγηση βήμα-βήμα, με στόχο την ανάδειξη της διαχρονικής αξίας της χειροποίητης δημιουργίας.

Κάθε δεύτερη Κυριακή, από 19 Οκτωβρίου | 10.30-13.30

Για πληροφορίες/κρατήσεις: https://goulandris.gr/el/events/the-embroidery-of-art

«Μια ολιστική γευστική εμπειρία καφέ στο Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή»

Μια φορά τον μήνα στο B&E Goulandris Café-Restaurant, σε συνεργασία με τον Γιάννη Ταλούμη

Το Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή συνεργάζεται με τον Γιάννη Ταλούμη, CEO και Head of Quality της εταιρείας καφέ Taf, και παρουσιάζει μια ολιστική γευσιγνωσία καφέ που αντλεί έμπνευση από το έργο του Vincent van Gogh «Νεκρή φύση με καφετιέρα» από τη Συλλογή του Ιδρύματος. Μια φορά τον μήνα, στο Café-Restaurant του Ιδρύματος, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να βιώσουν τα γευστικά και αρωματικά χαρακτηριστικά που προσφέρει όχι μόνο ο κόκκος του καφέ, αλλά το σύνολο του φυτού.

Η μοναδική αυτή γευστική εμπειρία περιλαμβάνει διαφορετικά στάδια γευσιγνωσίας, με την καθοδήγηση του έμπειρου coffee master Γιάννη Ταλούμη. Ξεκινάμε με την παρουσίαση των φύλλων του φυτού του καφέ και στη συνέχεια ανακαλύπτουμε το περικάρπιο του ώριμου κερασιού. Τα επόμενα στάδια εστιάζουν στον κόκκο του καφέ και μας δίνουν την ευκαιρία να γευτούμε τους μοναδικούς καφέδες της Taf και να συγκρίνουμε χαρακτηριστικά που «χτυπούν» διαφορετικά σημεία της γευστικής μας παλέτας. Η αντιπαράθεση διαφορετικών ποικιλιών καφέ από διαφορετικά terroir μας μεταφέρει πέρα από τα όρια της συνηθισμένης αντιληπτής γευστικής περιπλοκότητας του καφέ και μας μυεί στα ενδότερα της συνειδητής απόλαυσής του.

Δευτέρες 03/11, 08/12/2025 και 12/01, 09/03/2026 | 18.30-20.00

Για πληροφορίες/κρατήσεις: https://goulandris.gr/el/events/coffee-tasting-25-26

«Τσάι στην εξοχή του Cézanne»

Μια εμπειρία γευσιγνωσίας με ελληνικά βότανα στο Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή

Το έργο του Paul Cézanne «Η εξοχή του Ωβέρ-συρ-Ουάζ», από τη Συλλογή του Ιδρύματος Β&Ε Γουλανδρή, γίνεται η αφετηρία για μια ιδιαίτερη συνάντηση στο Café-Restaurant του Ιδρύματος όπου η τέχνη συνομιλεί με τον πλούτο των ελληνικών βοτάνων μέσα από μια ιδιαίτερη εμπειρία γευσιγνωσίας. Η ζωγραφική του μεγάλου Γάλλου δημιουργού, που αναδεικνύει την αρμονία της φύσης, ενέπνευσε μια γευστική περιήγηση που έχει σκοπό να μας μυήσει σε ένα νέο τρόπο σύνδεσής μας με τη φύση.

Ξεκινώντας την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου, μια φορά τον μήνα οι συμμετέχοντες θα περιηγούνται σε έναν κόσμο αρωμάτων και γεύσεων με πρωταγωνιστές τα βότανα της ελληνικής εξοχής αλλά και της ελληνικής γαστρονομίας, υπό την καθοδήγηση της Αγγελικής Δράκου, συνιδρύτριας της εταιρείας Grizo & Prasino – μιας σύγχρονης ελληνικής εταιρείας που καλλιεργεί βιολογικά βότανα και δημιουργεί αρωματικά ροφήματα. Μέσα από δοκιμές που ξαφνιάζουν και ανατρέπουν στερεότυπα η δράση, διάρκειας δυο ωρών, θα ενεργοποιήσει κυριολεκτικά όλες μας τις αισθήσεις. Στόχος είναι η ανάδειξη της αυθεντικότητας των ελληνικών γεύσεων και η δημιουργία μιας τελετουργίας που ανακαλεί την εμπειρία της εξοχής ακόμη και στην καρδιά της πολύβουης Αθήνας.

22/10, 12/11/2025, 15/12 και 21/01, 01/04, 06/05/2026 | 19.00-21.30

Για πληροφορίες/κρατήσεις: https://goulandris.gr/el/events/herb-tasting-25-26

«Η ελιά είναι Delacroix»

Γευσιγνωσία ελαιόλαδου με τον chef Αριστοτέλη Μέγκουλα στο Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή

Τι πραγματικά γνωρίζετε για το ελληνικό ελαιόλαδο και τις διαφορετικές ποικιλίες του;

Αντλώντας έμπνευση από το έργο του Vincent van Gogh «Η συγκομιδή της ελιάς» που εκτίθεται στον πρώτο όροφο της μόνιμης Συλλογής του Ιδρύματος Β&Ε Γουλανδρή, η ξεχωριστή δράση γευσιγνωσίας ελαιόλαδου «Η ελιά είναι Delacroix» με τον chef Αριστοτέλη Μέγκουλα συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά στο Café-Restaurant του Ιδρύματος.

Ανακαλύψτε τους τρόπους που μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ελαιόλαδο – κάποιους από τους οποίους μπορεί να μην τους είχατε καν φανταστεί. Γνωρίστε διαφορετικούς Έλληνες ελαιοπαραγωγούς και δοκιμάστε βραβευμένες ποικιλίες ελαιόλαδου από όλα τα μέρη της Ελλάδας συνοδεύοντάς το με φρεσκοψημένα καρβελάκια χωρίς γλουτένη από τον φούρνο Asterisque. Κάθε φορά, η δράση φιλοξενεί έναν διαφορετικό Έλληνα παραγωγό, ενώ οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν ένα διαφορετικό πιάτο του chef που αναδεικνύει τη μοναδική γεύση του ελαιόλαδου.

Στο τέλος κάθε συνάντησης, οι συμμετέχοντες παίρνουν μαζί τους ένα δείγμα από το ελαιόλαδο του εκάστοτε παραγωγού, τη συνταγή του μήνα, καθώς και ένα ειδικά επιλεγμένο αναμνηστικό δώρο-έκπληξη, εμπνευσμένο από το έργο του Vincent van Gogh «Η συγκομιδή της ελιάς».

10/11, 17/12/2025 και 19/01, 18/02/2026 | 19.00-21.30

Για πληροφορίες/κρατήσεις: https://goulandris.gr/el/events/olive-oil-tasting-25-26



