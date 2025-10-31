Η Μαρία της Παιανίας: Η αλήθεια πίσω από το δήθεν σατανιστικό εκκλησάκι

Μέρη που δε φαίνονται στους χάρτες. Μέρη που δεν τα διαφημίζει κανείς, κι όμως, κρύβουν μέσα τους ιστορίες βαθιά ανθρώπινες.

Λίγο έξω από την Παιανία, δίπλα στην Αττική Οδό, στέκει ένα μικρό, γαλάζιο εκκλησάκι.

Για χρόνια, το ίντερνετ το βάφτισε “σατανιστικό”.

Όμως η αλήθεια είναι πολύ διαφορετική… και πολύ πιο συγκινητική.

Η ομάδα UP STORIES αποκαλύπτει την αληθινή ιστορία πίσω από το εκκλησάκι της Μαρίας —μια ιστορία αγάπης, πόνου και μνήμης.



Πηγή: skai.gr

