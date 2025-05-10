Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Ανοιχτός σε μια νέα μορφή συνεργασίας με την Ελλάδα για τα Γλυπτά του Παρθενώνα εμφανίζεται ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου, Νίκολας Κάλιναν, σε συνέντευξή του στους Times. Αν και απέφυγε να δεσμευτεί για την επιστροφή των γλυπτών, έκανε λόγο για σχέδια που «παίρνουν μορφή» και για μια πιο δημιουργική προσέγγιση στη διαχείριση των διεκδικήσεων από άλλες χώρες.

«Υπάρχουν μόλις 15 τέτοιες περιπτώσεις», σημείωσε, αναφερόμενος σε παραδείγματα όπως το αίτημα της Αιθιοπίας για επαναπατρισμό της συλλογής Μακντάλα και την εκστρατεία των ιθαγενών της Αυστραλίας για την επιστροφή της ασπίδας Gweagal. «Αλλά η πιο γνωστή περίπτωση», παραδέχεται, «είναι τα Γλυπτά του Παρθενώνα».

Όπως τόνισε ο Κάλιναν, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντα του το καλοκαίρι του 2024:

«Τα σχέδια αρχίζουν να παίρνουν μορφή. Θα θέλαμε μια καινοτόμο συνεργασία με την Ελλάδα, όπου εμείς θα δανείζουμε αντικείμενα και εκείνοι θα δανείζουν άλλα – κι έτσι θα μοιραζόμαστε γνώση και ευκαιρίες, αντί να συζητάμε για την κυριότητα.»

Όταν ρωτήθηκε αν προτίθεται να επιστρέψει τα Γλυπτά στην Αθήνα, ο ίδιος απέφυγε να δώσει ξεκάθαρη απάντηση:

«Περισσότερο θα επρόκειτο για μια συνεργασία που θα μπορούσε να βασιστεί στην εμπιστοσύνη και να αποκτήσει βάθος. Είναι εμβληματικά αντικείμενα για το μουσείο. Στην επιγραφή αναφέρουμε καθαρά ότι αποτελούν αντικείμενο συζήτησης. Δεν το αποσιωπούμε, αλλά πρέπει να είμαστε ισορροπημένοι και όχι εμπρηστικοί.»

Ο Νίκολας Κάλιναν διορίστηκε διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου στις 28 Μαρτίου 2024, μετά από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Κάλιναν, πρώην διευθυντής της Εθνικής Πινακοθήκης, ανέλαβε επίσημα τα καθήκοντά του το περσινό καλοκαίρι, διαδεχόμενος τον προσωρινό διευθυντή σερ Μαρκ Τζόουνς, ο οποίος είχε αναλάβει μετά την παραίτηση του Χάρτγουιγκ Φίσερ λόγω ενός σκανδάλου κλοπών στο μουσείο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.