Αθήνα - Πειραιάς: Όπως ήταν το 1920 – Δείτε το συνταρακτικό βίντεο

Ό,τι κοντινότερο στο ταξίδι στον χρόνο, είναι αυτό το συνταρακτικό φιλμ. Κάνουμε «βόλτα» στην Αθήνα και τον Πειραιά του 1920 που δεν ζήσαμε ποτέ. Η ταινία έχει γυριστεί δύο χρόνια πριν από τη μικρασιατική καταστροφή.



Στο Νέο Φάληρο διακρίνεται από απόσταση το επιβλητικό ξενοδοχείο Ακταίον, που έχει γκρεμιστεί εδώ και δεκαετίες, στην Αθήνα φαίνεται το Καλλιμάρμαρο με τα Προπύλαιά του που γκρεμίστηκαν το 1952, η Βουλή και η Πλάκα.

Επίσης, μεταξύ άλλων, εμφανίζονται η Αθήνα η Τριλογία στις αρχές του 20ου αιώνα με τα τραμ να διέρχονται από την Πανεπιστήμιου, και δρόμοι που σήμερα δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε.

Το φιλμ ανήκει στη συλλογή του ολλανδικού Eye Filmmuseum.

Πηγή: skai.gr

