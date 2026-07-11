Εντυπωσιακό βίντεο από drone της μεγάλης φωτιάς στο Ομορφοχώρι Λάρισας

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο Ομορφοχώρι Λάρισας, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στον προαύλιο χώρο επιχείρησης ανακύκλωσης αργά το βράδυ της Παρασκευής.

Όπως φαίνεται στα πλάνα του drone του Orange Press Agency η φωτιά έλαβε μεγάλες διαστάσεις και η προσπάθεια των πυροσβεστών εστιάστηκε στο να μη «ξεφύγουν» οι μεγάλες φλόγες και επεκταθεί το συμβάν.

Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο της φωτιάς από drone:

​Η φωτιά, που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 22:00, ανέπτυξε αμέσως ένα εξαιρετικά ισχυρό πυροθερμικό φορτίο, κάνοντας την ατμόσφαιρα αποπνικτική. Κατά τη διάρκεια της νύχτας ηχούσαν και εκρήξεις εξαιτίας των υλικών ανακύκλωσης που τυλίγονταν στις φλόγες, γεγονός που ανάγκασε τους ανάστατους κατοίκους της γύρω περιοχής να βγουν ανήσυχοι στους δρόμους. Υπενθυμίζεται ότι η σοβαρότητα της κατάστασης οδήγησε στην ενεργοποίηση του 112 στις 22:46, στέλνοντας επείγον μήνυμα στους πολίτες για τη λήψη άμεσων μέτρων αυτοπροστασίας.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, συνεχίζουν να επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 15 οχήματα,καθώς και 1 ειδικό βραχιονοφορο όχημα, με τη συνδρομή υδροφόρων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Κιλελέρ και της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Αυτή τη στιγμή η εικόνα της πυρκαγιάς είναι βελτιωμένη και πλέον έχει οριοθετηθεί.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν και αντιμετωπίζουν εστίες φωτιάς και ταυτόχρονα επιχειρούν με αναμόχλευση (αποκάθαρση) των υλικών για τον εντοπισμό κρυφών εστιών.

Πηγή: skai.gr

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