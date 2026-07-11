Ολονύχτια μάχη, η οποία συνεχίζεται και το πρωί του Σαββάτου, δίνουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής ώστε να τιθασεύσουν την πυρκαγιά που κατακαίει εύφλεκτα υλικά στους χώρους επιχείρησης ανακύκλωσης έξω από το Ομορφοχώρι Λάρισας.

Στο σημείο το πρωί του Σαββάτου επιχειρούν 37 πυροσβέστες με 15 υδροφόρα οχήματα, 1 ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, ενώ υπάρχει συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Οι πυκνοί μαύροι καπνοί είναι ορατοί από απόσταση χιλιομέτρων.

Χαρακτηριστικό της κατάστασης που υπήρχε τις πρώτες πρωινές ώρες στο σημείο είναι το βίντεο από ψηλά:

Στους δρόμους οι ανάστατοι κάτοικοι - Ήχησε το 112

​Η ατμόσφαιρα στην ευρύτερη περιοχή ήταν ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς στο σημείο της πυρκαγιάς ηχούσαν από χθες βράδυ εκρήξεις λόγω των υλικών που τυλίγονται στις φλόγες. Οι κάτοικοι της γύρω περιοχής βγήκαν στους δρόμους ανήσυχοι, παρακολουθώντας την εξέλιξη του πύρινου μετώπου.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, στις 22:46 ενεργοποιήθηκε το 112, εκπέμποντας επείγον μήνυμα προς τους πολίτες προκειμένου να ενημερωθούν για το συμβάν και να λάβουν άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας.

​Παράλληλα, στην περιοχή μετέβη το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας, το οποίο έχει αναλάβει τη διενέργεια προανάκρισης για τη διερεύνηση των ακριβών αιτιών που προκάλεσαν το συμβάν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.