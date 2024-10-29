Ο Γιάννης Σμαραγδής ακαδημαϊκός στην Ευρώπη

Ως εκπρόσωπο του σύγχρονου Ελληνικού Πολιτισμού, η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Επιστημών και Τεχνών, (European Academy of Sciences and Arts) εξέλεξε τακτικό μέλος της τον πολυβραβευμένο σκηνοθέτη Γιάννη Σμαραγδή με ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου της.

Ο Γιάννης Σμαραγδής γίνεται ο πρώτος Έλληνας σκηνοθέτης τακτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας η οποία ιδρύθηκε το 1990, έχει την έδρα της στο Salzburg της Αυστρίας, γενέτειρα του Mozart, τελεί υπό την αιγίδα της Προεδρίας 12 ευρωπαϊκών κρατών και συνδέεται με πλήθος από διακεκριμένα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα.

Μέλη της είναι 38 κάτοχοι βραβείων Νobel και δεκάδες άλλοι με σπουδαίες διεθνείς διακρίσεις. Η επίσημη υποδοχή του Γιάννη Σμαραγδή ως νέου ακαδημαϊκού στην τάξη των Τεχνών θα γίνει σε ειδική εκδήλωση στην έδρα της Ακαδημίας στο Salzburg στις 9 Μαρτίου.

Πρόκειται για τιμητική διάκριση γενικότερης αξίας και ταυτόχρονα επιβράβευση του Έλληνα σκηνοθέτη με το βαθύτατο ελληνικό αποτύπωμα σ´ όλο το έργο του επί 40 χρόνια, με αναφορά στις μεγάλες μορφές και αξίες του οικουμενικού Ελληνισμού, από τον Όμηρο και τους κλασσικούς, τους τρεις μεγάλους πολιτισμούς (Μινωικό, Αρχαίο, Βυζαντινό) έως τη σειρά των μεγάλων επιστημόνων από τους προσωκρατικούς φιλοσόφους έως τους κορυφαίους επιστήμονες και τους σύγχρονους ποιητές Καβάφη, Σεφέρη, Ελύτη, και τον συγγραφέα Καζαντζάκη.

Δήλωση του σκηνοθέτη



Θεωρώ μεγάλη τιμή να με εκλέξει η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Επιστημών και Τεχνών ως μέλος της και μάλιστα στον τομέα των Τεχνών και του Πολιτισμού. Εκλαμβάνω τη διάκριση αυτή ως τριπλό καθήκον μου: Καθήκον τιμής και μνήμης για τους Έλληνες σκηνοθέτες του Κινηματογράφου και του Θεάτρου, που έγραψαν λαμπρή ιστορία στον τομέα τους με παγκόσμιες επιτυχίες, με ταινίες και με θεατρικές παραστάσεις. Καθήκον να προσπαθήσω στα πλαίσια της Ακαδημίας τον εμπλουτισμό της από εκπροσώπους της σύγχρονης Ελλάδος στους τομείς του Πνεύματος και των Καλών Τεχνών. Υπάρχουν σημαντικοί Έλληνες που το αξίζουν από τους τομείς της Μουσικής, της Ζωγραφικής, της Λογοτεχνίας, του Θεάτρου.

Καθήκον να απευθυνθώ ειδικότερα στους δημιουργούς του Κινηματογράφου και της Τηλεόρασης, όπου διακρίνονται ήδη αρκετοί Έλληνες σκηνοθέτες με διεθνείς ορίζοντες, για να υπομνήσω όχι την όποια δική μου επιτυχία και αναγνώριση, αλλά τον κανόνα πως όλοι οι μεγάλοι δημιουργοί του έθνους μας τους τελευταίους αιώνες, οι Πατέρες του νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού, σε όλες τις τέχνες γονιμοποίησαν τις μεγάλες ελληνικές αξίες με τα σύγχρονα διεθνή ρεύματα και τις δημιουργικές αναζητήσεις. Με τον συνδυασμό αυτό, ενέταξαν τα έργα τους στην Εθνική και ταυτόχρονα Ευρωπαϊκή, την οικουμενική και παγκόσμια παράδοση μας. Μόνο αυτός ο συνδυασμός, με τις βαθιές εθνικές ρίζες και τις σύγχρονες αναζητήσεις έχει οδηγήσει κάθε δημιουργό, κάθε χώρας σε προσωπική καταξίωση και αναγνώριση μεγάλης εμβέλειας και διαχρονικής αξίας.



Βιογραφικό

Ο Γιάννης Σμαραγδής εκτός του ότι είναι πλέον ακαδημαϊκός σε μια ευρωπαϊκή Ακαδημία έχει γνωρίσει πολλαπλές διακρίσεις, απέσπασε πολλά βραβεία εντός και εκτός Ελλάδος, οι ταινίες του γνώρισαν μεγάλη επιτυχία και αγαπήθηκαν από το κοινό και επίσης είναι ιδιαιτέρως λαοφιλής, αφού ψηφίστηκε δυο φορές ως ο δημοφιλέστερος Έλληνας καλλιτέχνης.

Γνώρισε μεγάλη αγάπη ως δάσκαλος και καθηγητής τόσο στο Πάντειο πανεπιστήμιο που δίδαξε όσο στις δραματικές σχολές και σχολές κινηματογράφου.



Ο Γιάννης Σμαραγδής γεννήθηκε το 1946 στο Ηράκλειο Κρήτης. Σπούδασε σκηνοθεσία στην Ελλάδα και το Παρίσι. Εμφανίζεται το 1972 με την μικρού μήκους ταινία Δύο τρία πράγματα… (12’), με την οποία απέσπασε το πρώτο βραβείο στην Ελλάδα και διάκριση στο Φεστιβάλ του Μόντρεαλ του Καναδά.



Οι πιο σημαντικές ταινίες του είναι οι:

2024: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ – Προετοιμασία για την ολοκλήρωση της ταινίας πάνω στη ζωή και το έργο του μεγάλου Έλληνα πολιτικού, και οραματιστή Ιωάννη Καποδίστρια.



*Πριν καν ξεκινήσουν τα γυρίσματα της ταινίας, ο Γιάννης Σμαραγδής τιμήθηκε με το 1ο διεθνές βραβείο Ιωάννης Καποδίστριας από την Ελληνική Ακαδημία Βραβείων Τέχνης.



2017: ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ – Ταινία βασισμένη στο αυτοβιογραφικό έργο του συγγραφέα Νίκου Καζαντζάκης Αναφορά στον Γκρέκο. Η ταινία κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους στις 23 Νοεμβρίου 2017, ενώ έφτασε στην πρώτη θέση του ελληνικού Box Office.

*Επίσημη συμμετοχή στο 51ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου στο Χιούστον (Worldfest) στις ΗΠΑ η ταινία απέσπασε 4 βραβεία:

*Grand Remi Award Καλύτερης Ταινίας(για την Ελένη Σμαραγδή)

*Gold Remi Award Καλύτερης Μουσικής για τον Μίνω Μάτσα

*Gold Remi Award Καλύτερης Φωτογραφίας για τον βραβείο καλύτερου Ηθοποιού για τον Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο από την ένωση Αμερικανών κριτικών

*Βραβείο Κοινού στο Greek Film Expo της Νέας Υόρκης

*Βραβείο Κοινού στο Greek Film Expo της Ατλάντα

*Του απονεμήθηκε το βραβείο «Προσωπικότητα 2019» για την ταινία Καζαντζάκης από την Ακαδημία Ελληνικών Βραβείων Τέχνης

*Τιμητική προβολή στην UNESCO στο Παρίσι

*Θριαμβική Προβολή στο Museum of the Moving Image στη Νέα Υόρκη

Συμμετοχή σε πολλά διεθνή φεστιβάλ



2012: Ο ΘΕΟΣ ΑΓΑΠΑΕΙ ΤΟ ΧΑΒΙΑΡΙ – Ταινία, διεθνής συμπαραγωγή (Ελλάδα, Ισπανία, Ουγγαρία). Έφτασε στο Νο2 του ελληνικού box office. Διεθνής διανομή.

*Επίσημη συμμετοχή στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο 2012, και άλλα διεθνή Φεστιβάλ.

*Βραβείο Giuseppe Sciacca για την ηθοποιό Olga Sutulova.



2007: EL GRECO – Ταινία, Διεθνής Συμπαραγωγή

*Ρεκόρ εισιτηρίων στην Ελλάδα (1.200.000 θεατές). Έκτοτε μέχρι σήμερα δεν έχει ξεπεραστεί

αυτό το ρεκόρ.

*Κατατάχθηκε πρώτη καλύτερη ταινία ανάμεσα στις πέντε χρυσές ταινίες στο φεστιβάλ του

Τορόντο 2008 από το SBS.

*8 Kρατικά Βραβεία στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης: 1ο βραβείο καλύτερης ταινίας, (για την

Ελένη Σμαραγδή)καλύτερης σκηνοθεσίας κλπ και στο ίδιο Φεστιβάλ Βραβείο

κοινού και Βραβείο τεχνικής αρτιότητας. *Πρώτο βραβείο στον ηθοποιό Juan Diego Botto

στο διεθνές φεστιβάλ του Καΐρου 2008

*Βραβείο GOYA για τα κουστούμια της ταινίας στην ενδυματολόγο Lala Huete.

*Διεθνές βραβείο του Βατικανού “GIUSEPPE SCIACCA 2008”, στην Ρώμη ως ο καλύτερος

Ευρωπαίος σκηνοθέτης της χρονιάς 2008 για την ταινία EL GRECO.

*Τιμητικό βραβείο «Σοφίης» στους Δελφούς το 2008 από το Εθνικό και Καποδιστριακό

Πανεπιστήμιο Αθηνών.

*Επίσημη συμμετοχή σε διεθνή κινηματογραφικά φεστιβάλ όπως:

Τορόντο Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Κινηματογράφου του American Film

Institute στην Washington, κ.α.



1996: ΚΑΒΑΦΗΣ – Ταινία: Για 12 συναπτά έτη προβαλλόταν στον κινηματογράφο Accattone του Παρισιού. Ρεκόρ που δεν έχει γίνει καμία άλλη αμιγώς ελληνική ταινία.

*5 Κρατικά Βραβεία: Βραβείο καλύτερης ταινίας, (για την Ελένη Σμαραγδή) και σκηνοθεσίας, κ.α.

*Δυο διεθνή βραβεία μουσικής για τον Βαγγέλη Παπαθανασίου από τα φεστιβάλ Γάνδης Βελγίου και Βαλένθια Ισπανίας.

Επίσημη συμμετοχή στα φεστιβάλ Βερολίνου, Τορόντο, και σε άλλα 50 διεθνή φεστιβάλ

*Μεγάλη εισπρακτική επιτυχία στην Ελλάδα

*Η ελληνική υποψηφιότητα στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου (Βραβεία Φελίξ 1997)

1981: ΚΑΛΗ ΣΟΥ ΝΥΧΤΑ ΚΥΡ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕ(ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ) - Εξαιρετική ταινία μία ώρας για την Τηλεόραση με τεράστια αποδοχή από τους θεατές.

Έχει σκηνοθετήσει για το Μέγαρο Μουσικής την ΟΠΕΡΑ ΤΩΝ ΣΚΙΩΝ, καθώς επίσης πολλά ντοκιμαντέρ με άξονα κυρίως ποιητές και συγγραφείς το ντοκιμαντέρ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΗΡΟ ΣΤΟΝ ΕΛΥΤΗ και δυο πρόσφατα τα: ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ και ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ σε ευγενική χορηγία του Ιδρύματος ΚΙΚΠΕ.



Έχει γράψει το βιβλίο ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΜΗ ΟΡΑΤΟΥ που εκδόθηκε από τις εκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ (εξαντλημένο).

Έχουν γραφεί τρία βιβλία για τις τρεις ταινίες του σκηνοθέτη: Γιάννης Σμαραγδής, ο Αρχιτέκτονας της Ψυχής: Καλή σου Νύχτα, κυρ-Αλέξανδρε (ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ) – εξαντλημένο,

Καβάφης και El Greco με υπότιτλο Γιάννης Σμαραγδής – Ο Αρχιτέκτονας της Ψυχής από τον στοχαστή Μίμη Τσακωνιάτη, από τις εκδόσεις ΑΡΜΟΣ.

Υπήρξε Καλλιτεχνικός Διευθυντής στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Χαλανδρίου, και πρόεδρος του Διεθνούς Φεστιβάλ Κιν/φου απ’ όπου παραιτήθηκε μετά από έξι μήνες.

Όλες του τις ταινίες τις έχει εκχωρήσει εντελώς δωρεάν στο Υπουργείο Εξωτερικών για την πολιτιστική διπλωματία της χώρας.

Πηγή: skai.gr

