Μια μουσικοθεατρική παράσταση-ντοκουμέντο αφιερωμένη στη θρυλική «τραγουδίστρια της νίκης» με τίτλο «Σοφία Βέμπο – Μια ζωή Ελλάδα», θα παρουσιαστεί από τη Δευτέρα 28 Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων στο θέατρο Βρετάνια, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία του Δημήτρη Αδάμη, με τη Θεοφανία Παπαθωμά στον ομώνυμο πρωταγωνιστικό ρόλο της Βέμπο.

Η παράσταση αντλεί υλικό από το βιβλίο του ανιψιού του Μίμη Τραϊφόρου, Βασίλη Τραϊφόρου, «Της Ελλάδος παιδιά …», που βασίζεται σε μνήμες του συγγραφέα από τον αείμνηστο θείο του και τη Σοφία Βέμπο, ο οποίος εμφανίζεται επί σκηνής στον ρόλο του αφηγητή. Τα τραγούδια ερμηνεύει ζωντανά η Σοφία Μάνου συνοδεία μουσικού συνόλου. Μουσική διεύθυνση, πιάνο, ενορχηστρωτική επιμέλεια η πιανίστα Τατιάνα Παπαγεωργίου, η οποία έχει και την καλλιτεχνική επιμέλεια. Παίζουν ακόμα οι ηθοποιοί: Άγγελος Κυριακόπουλος, Κωνσταντίνος Μητράκας, Πηνελόπη Χαλκιά, που ενσαρκώνουν πάρα πολλούς ρόλους - πρόσωπα της ζωής της Βέμπο.

Η παράσταση αποτελεί μουσικό, θεατρικό ταξίδι, στο οποίο παράλληλα με τραγούδια της, την καριέρα, τη ζωή της Σοφίας Βέμπο, το κοινό παρακολουθεί την ίδια την ιστορία της Ελλάδα από το 1936 ως το 1978 που έφυγε. Ο Δημήτρης Αδάμης που έκανε τα κείμενα και υπογράφει τη σκηνοθεσία μελέτησε σε βάθος το βιβλίο του Βασίλη Τραϊφόρου, ώστε να προσεγγίσει με ακρίβεια το έργο και την πορεία της μεγάλης ερμηνεύτριας.

Το ταξίδι ξεκινά από την Καλλίπολη της Ανατολικής Θράκης, συνεχίζεται στον Βόλο και τη Θεσσαλονίκη, όπου πρωτοεμφανίστηκε η Σοφία Βέμπο, θυμίζοντας μας, το ξεκίνημα της μοναδικής πορείας της. Έπειτα οι πρώτοι δίσκοι, οι πρώτες εμφανίσεις, οι πρώτες επιτυχίες. Το έπος του ’40. Εκεί όπου η Σοφία έγινε η Βέμπο. Η φωνή της Ελλάδας. Η τραγουδίστρια της νίκης. Η φωνή ενός λαού, μιας πατρίδας που την κουβάλησε αργότερα από τη Μέση Ανατολή μέχρι την Αμερική και την Αυστραλία. Από τα στρατόπεδα των απλών στρατιωτών στο Κάρνεγι Χολ και από εκεί στις σκηνές της Αθήνας, στο θέατρό της.

Από την πλευρά της η Θεοφανία Παπαθωμά, ηθοποιός που δεν χρειάζεται συστάσεις, όπως σημειώνει, μιλώντας για τον ρόλο της: «Έχω μελετήσει πολύ τη ζωή της Σοφίας Βέμπο εδώ και χρόνια, καθώς με συγκινεί η μορφή, το έργο, ο χαρακτήρας της. Είναι μεγάλη η χαρά και η συγκίνηση μου που θα υποδυθώ αυτόν τον ρόλο».

Η Σοφία Μάνου, ερμηνεύτρια της νεότερης γενιάς, έχει επίσης ασχοληθεί και ηχογραφήσει το έργο της θρυλικής Ελληνίδας καλλιτέχνιδας. Θα την ακούσουμε να ερμηνεύει τραγούδια διαχρονικά από όλες τις χρονικές περιόδους της πορείας της Βέμπο, όπως: «Τσιγγάνα μαυρομάτα μου», «Πόσο λυπάμαι», «Στη Λάρισα βγαίνει ο Αυγερινός», φυσικά τα τραγούδια του έπους του ‘40, «Παιδιά της Ελλάδος Παιδιά», «Βάζει ο Ντούτσε τη στολή του», «Κάνε κουράγιο Ελλάδα μου» αλλά και όλες τις μεγάλες επιτυχίες που ακολούθησαν, όπως: «Η Ταμπακιέρα», «Ας ερχόσουν για λίγο», «Να με παίρνανε τα σύννεφα» και τόσα άλλα.

Εικόνες και βίντεο, αυθεντικά της εποχής, που προβάλλονται, συμπληρώνουν την αλήθεια και προσθέτουν συγκίνηση στο θέαμα.

Σκηνές από τα καμαρίνια των θεάτρων, προσωπικές στιγμές της ίδιας άλλοτε με χιούμορ και άλλοτε με συγκίνηση, ιστορικές στιγμές από την ταραχώδη ζωή της, τις φυλακίσεις, τον κατατρεγμό αλλά και τη δόξα και την σχεδόν «αγιοποίησή» της, από τον ελληνικό λαό.

Στην παράσταση οι μεγάλοι θα θυμηθούν όσα ήξεραν ή είχαν ακούσει και θα γνωρίσουν άγνωστες πτυχές της δράσης της. Οι νέοι θα μάθουν πως μπορεί κανείς να περάσει από το ατομικό στο συλλογικό, στο κοινωνικό και πολιτικό, χωρίς να βάζει μπροστά την προσωπική του φιλοδοξία, παρά μόνο την αγάπη για τη χώρα του, για τους ανθρώπους και την πατρίδα του.

Αυτό ήταν η Σοφία Βέμπο! Ήταν και είναι η φωνή του λαού, η φωνή της αγάπης, η φωνή του αγώνα και της δράσης. Η φωνή του κάθε Έλληνα. Είναι η Τραγουδίστρια της Νίκης και πάντα για τα Παιδιά της Ελλάδος… Μια παράσταση σε συνδιοργάνωση με το Ινστιτούτο « Άγιος Μάξιμος ο Γραικός»

Θα παρουσιαστούν τραγούδια από τον δίσκο «Σοφία Βέμπο - Η φωνή που νίκησε τον φασισμό»

Ερμηνεύει η Σοφία Μάνου

Παραγωγή: Ινστιτούτο Άγιος Μάξιμος ο Γραικός

Ταυτότητα της παράστασης

«Σοφία Βέμπο -Μια ζωή Ελλάδα»

Θέατρο Βρετάνια. Από τη Δευτέρα 28 Οκτωβρίου στις 8.00 για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.

Εισιτήρια 20, 18, 16 ευρώ

Κείμενο – Σκηνοθεσία – Δημήτρης Αδάμης

Σοφία Βέμπο η Θεοφανία Παπαθωμά

Ερμηνεύτρια: Σοφία Μάνου

Μουσική διεύθυνση - Ενορχήστρωση: Τατιάνα Παπαγεωργίου

Στον ρόλο του αφηγητή ο Βασίλης Τραϊφόρος

Παίζουν οι ηθοποιοί: Άγγελος Κυριακόπουλος, Κωνσταντίνος Μητράκας, Πηνελόπη Χαλκιά

Βοηθός σκηνοθέτη -Βίντεο προβολές: Νικόλας Ξυδούς

Σκηνικά -Φωτισμοί-Επιμέλεια κοστουμιών : Δημήτρης Αδάμης

