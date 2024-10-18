Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: Οι προσωπικότητες του '21

Στην νέα σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ 100.3. θα ακούσουμε για τις προσωπικότητες του '21. Ο λόρδος Μπάιρον στον οποίο προσωποποιείται το ρεύμα του φιλελληνισμού, οι Ήρωες του πολέμου της Ανεξαρτησίας και οι πολιτικοί, που εμπνέουν την ίδρυση του νεότερου κράτους των Ελλήνων εξιστορούνται από τη Νατάσα Καστρίτη, Θανάση Χρήστου και Αριστείδη Χατζή, στην αφήγηση της ευρωπαϊκής ιστορίας.

Στην εκπομπή της Κυριακής 13 Οκτωβρίου στo πρώτο μέρος του ιστορικού ντοκιμαντέρ καλεσμένη του Άρη Πορτοσάλτε ήταν η ιστορικός τέχνης Νατάσα Καστρίτη που αναλύει τον ρόλο του Λόρδου Βύρωνα στην Ελληνική Επανάσταση. Αν και διάσημος για τη ρομαντική του ποίηση στην Ευρώπη, στην Ελλάδα έγινε σύμβολο του φιλελληνισμού.

Ο Βύρωνας έφτασε στην Ελλάδα όχι μόνο ως ποιητής, αλλά και με συγκεκριμένους πολιτικούς στόχους, συνδεόμενος στενά με τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο. Προσέφερε σημαντική οικονομική βοήθεια στον αγώνα, ενίσχυσε τη στρατιωτική οργάνωση και προσπάθησε να ενώσει τους επαναστάτες. Ο πρόωρος θάνατός του στο Μεσολόγγι το 1824 συγκλόνισε την Ευρώπη και ενίσχυσε το φιλελληνικό κίνημα, κάνοντάς τον θρύλο της Επανάστασης και δίνοντας νέο κύμα στήριξης στον ελληνικό αγώνα.

Μην χάσετε το δεύτερο μέρος του ιστορικού ραδιοφωνικού ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ 100.3, την Κυριακή 20 Οκτωβρίου στις 9 το πρωί.

