Νέα Αγορά της Ρόδου: Ένα ιστορικό τοπόσημο που παρέμενε στάσιμο

Οι εργασίες αποκατάστασης στη Νέα Αγορά της Ρόδου ξεκίνησαν, έπειτα από πολλά χρόνια καθυστερήσεων, γραφειοκρατίας και εμποδίων. Πρόκειται για ένα έργο που αποτελούσε πάγιο αίτημα των καταστηματαρχών και της τοπικής κοινωνίας.
Η πρώτη φάση περιλαμβάνει την κατεδάφιση 52 καταστημάτων, σηματοδοτώντας την ουσιαστική έναρξη του έργου. Παρά τη συγκίνηση για την απώλεια των παλιών χώρων, κυριαρχεί η ικανοποίηση ότι το έργο επιτέλους υλοποιείται. Στόχος είναι η πλήρης αναβάθμιση και επαναλειτουργία της Νέας Αγοράς ως ένα σύγχρονο, ζωντανό σημείο αναφοράς για την πόλη, αντάξιο της ιστορίας και της σημασίας της.
Η κάμερα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ κατέγραψε τις εργασίες της αποκατάστασης και συνομίλησε με τους ντόπιους.
