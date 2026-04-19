Η ελληνική γλώσσα ως παγκόσμιο δημόσιο αγαθό: Εορτασμός στην Κίνα

«Οι γλώσσες ως φορείς του παγκόσμιου πολιτισμού: Η Ελληνική Γλώσσα ως γέφυρα διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών» ήταν ο τίτλος εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε χθες, Σάββατο 18 Απριλίου, στην κατάμεστη αίθουσα του Κέντρου Αρχαίου Ελληνικού και Κινεζικού Πολιτισμού (ΚΕΛΚΙΠ Κίνας), στο Πανεπιστήμιο Southwest στην πόλη Chongqing της νοτιοδυτικής Κίνας.

Στην εκδήλωση, που ήταν αφιερωμένη στην 1η επέτειο της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας, συμμετείχαν Έλληνες ακαδημαϊκοί και συγγραφείς, Κινέζοι ελληνιστές, εκπρόσωποι όλων σχεδόν των Τμημάτων Ελληνικών Σπουδών Πανεπιστημίων της Κίνας, σπουδαστές ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού και πλήθος κόσμου.

Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο πρέσβης της Ελλάδας στην Κίνα, Δρ. Ευγένιος Καλπύρης, ανέτρεξε στην ιστορία σαράντα αιώνων της ελληνικής γλώσσας, αναδεικνύοντας «τη σημασία της ελληνικής γλώσσας ως παγκόσμιου δημόσιου αγαθού και τον αναμφισβήτητο δυναμισμό του ελληνικού γλωσσικού φαινομένου».

«Όταν, πριν από 3000 έτη, αναπτύχθηκε το ελληνικό Αλφάβητο, διατηρήθηκε μία βαθιά εσωτερική σχέση λέξης και εικόνας με την προηγηθείσα ελληνική ιδεογραφική γραφή. Δεν δύναμαι να εξεύρω άλλη διεθνή γλώσσα που επικράτησε για σχεδόν 2000 έτη και συνεχίζει και σήμερα μέσω της επιρροής της στις δυτικές γλώσσες και στις ιδέες που μεταλαμπαδεύει σε κάθε γωνιά του κόσμου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Έλληνας πρέσβης και κατέληξε:

«Δεν θα ήταν υπερβολή να ειπωθεί ότι η Ελληνική είναι βαθιά χαραγμένη στο DNA της σκέψης της Δύσης. Ως τέτοια, αποτελεί ένα υπέροχο όχημα για την κατανόηση της Δύσης, της κουλτούρας και του κώδικα σκέψης της».

Από το βήμα του ΚΕΛΠΙΚ Κίνας, ομιλίες εκφώνησαν επίσης η πρύτανης του Παντείου Πανεπιστημίου, καθηγήτρια Χριστίνα Κουλούρη, ο καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στο ΕΚΠΑ, Βασίλειος Π. Βερτουδάκης και ο γνωστός συγγραφέας και μεταφραστής κινεζικής λογοτεχνίας, Δημήτρης Σωτάκης. Από την κινεζική πλευρά απηύθυναν ομιλίες ο διευθυντής του ΚΕΛΚΙΠ Κίνας, Cui Yanqiang και η αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Διεθνών Σπουδών της Σαγκάης, Hu Jingjing.

Ιδιαίτερη στιγμή της εκδήλωσης ήταν η τελετή απονομής από τον Έλληνα Πρέσβη επαίνων σε εκπροσώπους εννέα κινεζικών πανεπιστημίων, ως αναγνώριση της συμβολής τους στην προώθηση των ελληνικών σπουδών στην Κίνα. Αυτά τα πανεπιστήμια, προσφέρουν πτυχίο ελληνικών σπουδών ή μαθήματα ελληνικής γλώσσας, διατηρώντας ζωντανό το ενδιαφέρον για τα νέα και τα αρχαία ελληνικά, την ελληνική φιλοσοφία και τον ελληνικό πολιτισμό.

Ακολούθησε απαγγελία ελληνικής ποίησης και μουσικό δρώμενο από κινέζους φοιτητές τμημάτων ελληνικής γλώσσας κινεζικών πανεπιστημίων. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν επίσης η παρουσίαση που έκαναν στα ελληνικά μαθητές κινεζικού λυκείου.

Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν η Πρεσβεία της Ελλάδας στην Κίνα και το Κέντρο Αρχαίου Ελληνικού και Κινεζικού Πολιτισμού, παράρτημα Κίνας.

ΦΩΤΟ: Πρεσβεία Ελλάδας στην Κίνα

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

