Νάξος: Η γειτονιά που ξαναζωντανεύει τον 19ο αιώνα

Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φιλώτι Νάξου: Η γειτονιά που ξαναζωντανεύει τον 19ο αιώνα

Η γειτονιά του Φασολά υπήρξε, πριν από την κατασκευή του επαρχιακού δρόμου, εμπορικό, βιοτεχνικό και κοινωνικό κέντρο των εκδηλώσεων του χωριού

Στο χωριό Φιλώτι της Νάξου υπάρχει η παλιά εμπορική γειτονιά του «Φασολά».

Η γειτονιά του Φασολά υπήρξε, πριν από την κατασκευή του επαρχιακού δρόμου Χώρας-Απειράνθου, εμπορικό, βιοτεχνικό και κοινωνικό κέντρο των εκδηλώσεων του χωριού.

Στη γειτονιά λειτουργούσαν επαγγελματικοί χώροι, όπως μπακάλικα, καταστήματα υφασμάτων και ειδών προικός, φούρνος, ραφείο, τσαγκάρικο, σιδηρουργείο, ξυλουργείο, ελαιοτριβείο, καφενεία, κ.ά. Σήμερα, ο Νικόλας Μουστάκης δίνει ζωή στην παλιά γειτονιά και μιλά στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ γι' αυτή την αναβίωση. Η «γειτονιά των επαγγελματιών» του Φασολά δίνει μια πολύ καλή εικόνα του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας της οικονομίας ενός νησιώτικου χωριού κατά τον 19ο αιώνα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Νάξος Όπου υπάρχει Ελλάδα SkaitvGR
64 0 Bookmark