Νάξος: Η γειτονιά που ξαναζωντανεύει τον 19ο αιώνα

Στο χωριό Φιλώτι της Νάξου υπάρχει η παλιά εμπορική γειτονιά του «Φασολά».

Η γειτονιά του Φασολά υπήρξε, πριν από την κατασκευή του επαρχιακού δρόμου Χώρας-Απειράνθου, εμπορικό, βιοτεχνικό και κοινωνικό κέντρο των εκδηλώσεων του χωριού.

Στη γειτονιά λειτουργούσαν επαγγελματικοί χώροι, όπως μπακάλικα, καταστήματα υφασμάτων και ειδών προικός, φούρνος, ραφείο, τσαγκάρικο, σιδηρουργείο, ξυλουργείο, ελαιοτριβείο, καφενεία, κ.ά. Σήμερα, ο Νικόλας Μουστάκης δίνει ζωή στην παλιά γειτονιά και μιλά στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ γι' αυτή την αναβίωση. Η «γειτονιά των επαγγελματιών» του Φασολά δίνει μια πολύ καλή εικόνα του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας της οικονομίας ενός νησιώτικου χωριού κατά τον 19ο αιώνα.

Πηγή: skai.gr

