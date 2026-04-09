Επιτάφιος Μάρπησσας Πάρου: H μοναδική εμπειρία

Επιτάφιος Μάρπησσας Πάρου: Mια μοναδική εμπειρία

Στη Μάρπησσα Πάρου, ο στολισμός του Επιταφίου και η περιφορά ζωντανεύουν το θείο δράμα.

Ολονύχτια τελετή, συνοδεία χορωδίας, συναντά την κατάνυξη των γυναικών που τοποθετούν ευλαβικά ό,τι χρειάζεται για έναν Επιτάφιο, αντάξιο της μεγαλοσύνης του Θεανθρώπου.

Οι αναπαραστάσεις συγκλονίζουν, με τους κατοίκους να χωρίζονται σε μικρές κοινότητες, που κάθε μια αναλαμβάνει την αναβίωση ενός γεγονότος της Μεγάλης Εβδομάδας, από την Είσοδο του Ιησού στα Ιεροσόλυμα έως τη Σταύρωση και την Αποκαθήλωση. Όλα σε μια απόλυτη πειθαρχία, καμαρώνουν το στολίδι της Κιβωτού του Ιησού κατά την Περιφορά.

Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ έμαθε, από τους ίδιους τους συμμετέχοντες, τα πάντα για τις αναπαραστάσεις που πραγματοποιούνται στο χωριό.

