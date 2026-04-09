«Όπου Υπάρχει Ελλάδα»: Μεγάλη Πέμπτη σε Αίγινα, Πάρο και Νάξο - Δείτε το trailer

Σε Νάξο, Αίγινα και Πάρο, τρία νησιά με ξεχωριστή ταυτότητα, πολιτιστική και πνευματική κληρονομιά, βρίσκεται η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου στις 15.00. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Στη Νάξο, το χωριό Φιλώτι αποτελεί το μεγαλύτερο χωριό των Κυκλάδων και απέχει 19χλμ από τη Χώρα. Το Φιλώτι μαγεύει τον επισκέπτη με τα πλακόστρωτα σοκάκια του, τις ανθισμένες αυλές, τα παραδοσιακά καφενεία και την εμπορική του γειτονιά, γνωστή ως "Φασολάς". Το χωριό σφύζει από ζωή, ενώ η παρουσία της νεολαίας συμβάλλει στη διατήρηση ενός δυναμικού και ακμαίου χαρακτήρα.

Στην Αίγινα, δεσπόζει η Μονή Αγίου Νεκταρίου, ενός από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της Ορθοδοξίας. Ο Άγιος Νεκτάριος αποτελεί σύμβολο ταπεινότητας, πίστης και αγάπης προς τον συνάνθρωπο. Καθημερινά, πλήθος πιστών από την Ελλάδα και το εξωτερικό επισκέπτονται το μοναστήρι για να προσκυνήσουν και να ακούσουν τη ράβδο του μέσα από τον τάφο. Τα καντήλια που κρέμονται από την οροφή του ναού, καθένα ως προσωπικό τάμα, μαρτυρούν τη δύναμη της πίστης και την ελπίδα των ανθρώπων.

Η Πάρος, και ιδιαίτερα το χωριό Μάρπησσα, ξεχωρίζει για τις κατανυκτικές εκδηλώσεις της Μεγάλης Εβδομάδας. Εκεί, η παράδοση ζωντανεύει μέσα από την αναπαράσταση των Παθών του Χριστού. Ο στολισμός του Επιταφίου και η περιφορά του συνοδεύονται από χορωδίες και μια ατμόσφαιρα βαθιάς συγκίνησης. Οι αναπαραστάσεις συγκλονίζουν, με τους κατοίκους να συμμετέχουν ενεργά, χωρισμένοι σε μικρές ομάδες, αναλαμβάνοντας την αναβίωση σημαντικών στιγμών από τη ζωή του Ιησού, από την είσοδό του στα Ιεροσόλυμα έως τη Σταύρωση και την Αποκαθήλωση.

