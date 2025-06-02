Μετέωρα: Ξαναλειτουργεί το ιστορικό εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου στην Οξύνεια

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τελέστηκαν το Σαββατοκύριακο τα εγκαίνια του αποκατεστημένου ιστορικού Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου στην Οξύνεια του Δήμου Μετεώρων, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σταγών και Μετεώρων Θεοκλήτου και πλήθους πιστών.

«Αυτό το εκκλησάκι, το οποίο ίστατο ερειπωμένο, σήμερα, στέκεται ξανά ζωντανό και επιτελεί τον σκοπό του, τη λατρεία του Θεού» δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού.

Ο ναός του Αγίου Γεωργίου βρίσκεται στην είσοδο της Τοπικής Κοινότητας Οξύνειας του Δήμου Μετεώρων, στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων. Το εκκλησάκι με τις περίφημες τοιχογραφίες των Χιοναδιτών ζωγράφων χρονολογείται από το 1779 και το 2000, αναγνωρίστηκε επισήμως ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο.

Ο ναός είναι λιθόκτιστος, επιμήκης, και αποτελείται από δύο συνεχόμενα μονόχωρα τμήματα με τρούλους, ενώ στη δυτική πλευρά του διαμορφώνεται καμαροσκεπής νάρθηκας.

Οι τοιχογραφίες του, έργο των Χιοναδιτών αγιογράφων, διατηρούνται σε εξαιρετική κατάσταση και αποπνέουν τη βαθιά θρησκευτικότητα και καλλιτεχνική αξία του 18ου αιώνα.

Ποιοι ήταν οι περίφημοι αγιογράφοι των Χιονιάδων

Το χωριό Χιονιάδες της επαρχίας Κόνιτσας ήταν φημισμένο για τους αγιογράφους του. Κυρίως τον 18ο και 19ο αιώνα, ακόμη και στις αρχές του 20ου αιώνα, οι αγιογράφοι του χωριού ταξίδευαν σε όλα τα Βαλκάνια και άφηναν αξιολογότατα έργα σε ναούς αλλά και σε κατοικίες.

Εκείνο που κάνει ιδιαίτερη εντύπωση στα έργα τους είναι η επίδραση του ευρωπαϊκού μπαρόκ και του ροκοκό στη διακόσμηση σπιτιών και εκκλησιών, αλλά και η προσαρμοστικότητά τους στα εκάστοτε ρεύματα και ρυθμούς.

Εξωτερικές χιονιαδίτικες τοιχογραφίες στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στην Οξύνεια

Σύμφωνα με το diakonima.gr, οι Χιονιαδίτες ζωγράφοι περιφέρονταν στα χωριά της περιοχής αλλά και σε μακρινότερα μέρη της Ηπείρου, φθάνοντας μέχρι και τη Βόρειο Ήπειρο, στη Μακεδονία, το Άγιο Όρος, τη Θεσσαλία και τις γειτονικές χώρες

Η χιονιαδίτικη ζωγραφική ασκήθηκε σε διάστημα πλέον των δυόμιση αιώνων, γι’ αυτό δεν έχει ενιαίο ύφος αλλά ακολουθεί τα αισθητικά πρότυπα της εποχής. Τα παλαιότερα έργα υπάγονται στην ύστερη φάση της μεταβυζαντινής τέχνης. Ο 19ος αιώνας, κυριαρχείται από τη λαϊκότροπη ζωγραφική και προς το τέλος του αιώνα και τις αρχές του 20ού επικρατεί η δυτικότροπη ζωγραφική.

Η ζωγραφική στους παλαιότερους ναούς γινόταν με τη μέθοδο της νωπογραφίας, δηλαδή της ζωγραφικής σε φρεσκοσοβατισμένο τοίχο με χρώματα φυσικής προέλευσης. Η ζωγραφική φορητών εικόνων σε ξύλο γινόταν με τα ίδια χρώματα αλλά με την προσθήκη αυγού ως συνδετική ύλη. Στις νεώτερες τοιχογραφίες και στις φορητές εικόνες χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της ελαιογραφίας.

Τι εργασίες έγινα στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου

Οι εργασίες που εκτελέστηκαν στο μνημείο περιλάμβαναν αποκατάσταση των εξωτερικών όψεων του ναού, εφαρμογή αρμολογημάτων και ενεμάτων, συντήρηση της στέγης με σχιστόπλακες, αντικατάσταση φθαρμένων ξύλινων στοιχείων και κουφωμάτων, καθώς και αποκατάσταση του προστώου.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη συντήρηση των τοιχογραφιών και των ξυλόγλυπτων στοιχείων του ναού.

Παράλληλα, εγκαταστάθηκαν νέα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα (ηλεκτροφωτισμός, θέρμανση, πυροπροστασία), ενώ πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο, περιλαμβανομένων των δαπεδοστρώσεων, της φύτευσης και της κατασκευής αναλημματικών τοίχων.

διαίτερη μέριμνα δόθηκε στην προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία, με ράμπες, ενημερωτική σήμανση και πινακίδες σε γραφή Braille.



Πηγή: skai.gr

