Αυτοψία στα έργα που γίνονται στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών πραγματοποίησε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Τα έργα αφορούν στην εκ βάθρων επισκευή του Συνεδριακού Κέντρου του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, στην απόδοση νέων τμημάτων του αρχαιολογικού χώρου και την αναβάθμιση των υποδομών υποδοχής και εξυπηρέτησης του κοινού, αλλά και στη θωράκιση του αρχαιολογικού χώρου από βροχοπτώσεις, εξ αιτίας και των έντονων φαινομένων της κλιματικής αλλαγής.

Το Συνεδριακό Συγκρότημα του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, το οποίο συνδέει το μοναδικό Δελφικό τοπίο με την Ευρώπη, βρίσκεται σε έκταση 100 στρεμμάτων και περιλαμβάνει Συνεδριακό Κέντρο, Ξενώνα και υπαίθριο Θέατρο. Το συγκρότημα του Συνεδριακού Κέντρου και του Ξενώνα χτίστηκε, στα μέσα της δεκαετίας του 1960, σε σχέδια των Κώστα Κιτσίκη και Αντώνη Λαμπάκη. Αποτελεί τυπικό αρχιτεκτονικό δείγμα του Μοντέρνου Κινήματος. Το Συνεδριακό Κέντρο διαθέτει δύο κύριες και τέσσερις βοηθητικές αίθουσες συσκέψεων, βιβλιοθήκη και χώρους γραμματείας, καθώς και ισόγεια αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, κατάλληλη για εκθέσεις και σεμινάρια. Στο κτήριο βρίσκονται, σε πλήρη εξέλιξη και σε όλους τους χώρους του, οι εργασίες ανακαίνισής του, προϋπολογισμού περίπου 11.000.000 ευρώ.

Στο κτήριο του Μουσείου των Δελφών ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση του καταστήματος πωλητέων από τον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, ενώ είναι σε εξέλιξη η κατασκευή νέου πωλητηρίου στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου, προϋπολογισμού 800.000 ευρώ. Παράλληλα, ξεκινά και το έργο της κατασκευής νέου εκδοτηρίου εισιτηρίων και υποδοχής των επισκεπτών. Στόχος του Υπουργείου Πολιτισμού και του ΟΔΑΠ είναι η κατασκευή υποδομών πιο εύχρηστων για τους χιλιάδες επισκέπτες του αρχαιολογικού χώρου.

Μετά τις αυτοψίες σε όλα έργα, η Λίνα Μενδώνη δήλωσε: «Στους Δελφούς, ένα παγκόσμιο ιστορικό και πολιτιστικό τοπόσημο, έναν πολιτιστικό πόλο που προσελκύει επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, σε όλη τη διάρκεια του έτους, εξελίσσονται μείζονος σημασίας έργα τα οποία υλοποιεί το Υπουργείο Πολιτισμού με τις αρμόδιες υπηρεσίες του, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 25.000.000 ευρώ -κυρίως από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΠΕΠ «Στερεά Ελλάδα» - ΕΣΠΑ 2021-2027. Είναι έργα με τα οποία στοχεύουμε να θωρακιστούν τα μνημεία στον αρχαιολογικό χώρο από τους κινδύνους που απορρέουν από την κλιματική κρίση, αλλά και να αναβαθμιστούν οι υποδομές και οι παρεχόμενες υπηρεσίες στο κοινό. Τα έργα αποκατάστασης και ανάδειξης νέων τμημάτων στον αναπεπταμένο αρχαιολογικό χώρο θα συντείνουν στην επιμήκυνση του χρόνου παραμονής και επίσκεψης, στους Δελφούς. O Πολιτισμός είναι το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα της πατρίδας μας. Συνιστά ένα μείζον κοινωνικό αγαθό και ένα σημαντικότατο μοχλό οικονομικής ευημερίας, συμβάλλοντας, ταυτόχρονα, στην πολιτιστική και αναπτυξιακή δυναμική της χώρας μας».

Στον αρχαιολογικό χώρο Δελφών εκτελούνται από την Εφορεία τρία νέα έργα στερέωσης, αποκατάστασης και ανάδειξης, επί μνημείων, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 3.000.000 ευρώ, ενταγμένα στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα»- ΕΣΠΑ 2021-2027. Πρόκειται για το συγκρότημα των Ανατολικών Θερμών, του δυτικού τμήματος της αρχαίας πόλης Δελφών και του Αρχαίου Γυμνασίου. Με την ολοκλήρωση των δύο πρώτων έργων αποδίδονται στον επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο δεκάδες στρέμματα, τα οποία παραμένουν, ως τώρα, μη προσβάσιμα στους επισκέπτες, αναδεικνύοντας πολύ σημαντικά μνημεία, των ελληνιστικών και των ρωμαϊκών χρόνων. Παράλληλα, προχωρεί, με πόρους της Περιφέρειας, το έργο της προστασίας και της ανάδειξης του Αρχαίου Θεάτρου, μέσω Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης, μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, προϋπολογισμού 1.700.000 ευρώ.

Η Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού εκτελεί το μείζον έργο της αντιμετώπισης των βραχοπτώσεων και της θωράκισης του επισκέψιμου αρχαιολογικού χώρου, προϋπολογισμού περίπου 7.500.000 ευρώ με πόρους του ΤΑΑ. Το συγκεκριμένο έργο εντάσσεται στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην πολιτιστική μας κληρονομιά, που υλοποιεί το Υπουργείο Πολιτισμού, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το τέλος 2025.

H Υπουργός μίλησε και στην εκδήλωση παρουσίασης του δίγλωσσου φωτογραφικού λευκώματος "Οι Δελφοί τη δεκαετία του 1950 με το φακό του Robert McCabe " με επιλεγμένα λογοτεχνικά κείμενα για τους Δελφούς, στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, παρουσία του Robert McCabe. Ο διεθνούς φήμης Αμερικανός φωτογράφος, υπογράφει τις μεταπολεμικές φωτογραφίες που περιλαμβάνονται στην έκδοση, αλλά και ένα σημαντικό κείμενο με το οποίο προσεγγίζει, με διεισδυτικότητα και σεβασμό, τον τόπο και την ιστορία του.

Στον χαιρετισμό της για τον «πολύτιμο φίλο της Ελλάδας», Robert Mc Cabe, η Λίνα σημείωσε ότι «με το βλέμμα του και το φακό όχι μόνο κατέγραψε, με μοναδική και γνήσια ευαισθησία, ορατές και αόρατες αποχρώσεις και όψεις του ελληνικού τοπίου, αλλά στην πραγματικότητα αιχμαλώτισε και μας κληροδοτεί εικόνες-τεκμήρια μιας Ελλάδας που δεν υπάρχει πια. Σήμερα, η Πατρίδα μας είναι μια αναπτυγμένη ευρωπαϊκή χώρα που βελτιώνει καθημερινά την ποιότητα ζωής των πολιτών της, μια Ελλάδα που μεταμορφώνεται και μετασχηματίζεται διαρκώς. Μια Ελλάδα, όμως, που διαθέτει και μια μοναδική πολιτιστική κληρονομιά, ένα τεράστια πολιτιστικό απόθεμα, το οποίο οφείλουμε να προστατεύουμε, να αναδεικνύουμε για να εξασφαλίσουμε ένα βιώσιμο και καλύτερο μέλλον».

Όπως επεσήμανε η Υπουργός, «είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι ο Robert McCabe τεκμηρίωσε μοναδικά αυτό το εξαιρετικό πολιτισμικό μας απόθεμα, σε συνδυασμό με τους ανθρώπους, τους Έλληνες μιας άλλης εποχής, που, όμως, αποτελούν σήμερα διδάγματα για τους σύγχρονους και τους επιγενόμενους πολίτες της πατρίδας μας. Οι Δελφοί, του Mc Cabe, είναι ζωντανοί, και συγχρόνως είναι ένα μνημείο το οποίο παίρνει το ίδιο ζωή και, μάλιστα, διττώς. Επιλέγει να τα θεαθεί υπό το φως, διαφόρων στιγμών της ημέρας, να πειραματιστεί με τους όγκους, τα περιγράμματα, τις σκιές τους, χωρίς να πλήξει στο ελάχιστο την ιστορικότητα, το μεγαλείο, τη μυστηριακότητα που διαπερνά το χώρον. Αντίθετα, όλα αυτά τα διατρανώνει με το φακό του».

Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών παρουσιάζεται ήδη από τον Ιούνιο του 2023, η έκθεση φωτογραφιών, με τον ομώνυμο τίτλο, αποτελώντας το οπτικό υλικό του λευκώματος.

Την Υπουργό, σε όλη τη διάρκεια της αυτοψίας της, συνόδευσαν ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης και Βουλευτής Π.Ε. Φωκίδας Ιωάννης Μπούγας, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου, η Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΟΔΑΠ Νικολέτα Βαλάκου, ο Προϊστάμενος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠΠΟ Ιωάννης Μυλωνάς, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων Κωνσταντίνος Φρισήρας, ο αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων Θεμιστοκλής Βλαχούλης, , η Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φωκίδας Αθανασία Ψάλτη, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών Αρχαίων Μνημείων Μιχάλης Λεφαντζής, και άλλα υπηρεσιακά στελέχη του ΥΠΠΟ.

