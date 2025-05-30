ΥΠΠΟ: Αποδίδεται την Κυριακή 1 Ιουνίου το νέο πωλητήριο της Ακρόπολης

Την Κυριακή, 1 Ιουνίου στις 12:00, αποδίδεται στο κοινό από το Υπουργείο Πολιτισμού το Νέο Πωλητήριο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης, το οποίο δημιούργησε ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ).

Παράλληλα, αποδίδονται ο διαμορφωμένος χώρος στο πλάτωμα, νοτίως του βράχου του Αρείου Πάγου, όπως και η πευκόφυτη κλιτύς στα βορειοδυτικά του πλατώματος, η οποία ανοίγει για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά, επίσης, ανοίγει το μεγάλο τμήμα της διαδρομής στη Βόρεια Κλιτύ, η οποία οδηγεί σε σημαντικά μνημεία, όπως η Κλεψύδρα, τα ιερά σπήλαια, η απόληξη της Παναθηναϊκής Οδού και το Ιερό της Αφροδίτης και του Έρωτα".

Σύμφωνα, τέλος, με την ίδια ανακοίνωση, την Κυριακή "η μουσική ομάδα «Encardia» θα παρουσιάσει τραγούδια και χορό, από τις ελληνόφωνες περιοχές του Ιταλικού Νότου και μετά, θα μας οδηγήσει σε ένα μουσικό περίπατο μέχρι το ιερό της Αφροδίτης και του Έρωτα".

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

