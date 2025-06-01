Αποδόθηκαν στο κοινό, σήμερα, στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης, εν χορδαίς και οργάνοις το νέο Πωλητήριο του χώρου, το διαμορφωμένο πλάτωμα στα νότια του βράχου του Άρειου Πάγου, όπως και η πευκόφυτη πλαγιά στα νότια του πλατώματος, καθώς και η αποκατεστημένη διαδρομή στη Βόρεια Κλιτύ της Ακρόπολης, η οποία οδηγεί σε σημαντικά μνημεία, όπως η Κλεψύδρα, τα ιερά σπήλαια, η απόληξη της οδού των Παναθηναίων, το ιερό της Αφροδίτης και του Έρωτα

Η απόδοση αυτών των χώρων σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την εμπειρία των επισκεπτών στον Ιερό Βράχο, με νέες ευκαιρίες για εξερεύνηση και καλύτερη προσβασιμότητα σε περιοχές, που παρέμεναν κλειστές για δεκαετίες. Αντί για τα συνηθισμένα εγκαίνια στο άνοιγμα νέων χώρων, η μουσική ομάδα «Encardia» παρουσίασε τραγούδια και χορούς από τις ελληνόφωνες περιοχές του Ιταλικού Νότου, με μουσικό περίπατο μέχρι το Ιερό της Αφροδίτης και του Έρωτα.

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε: «Το Υπουργείο Πολιτισμού και ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων αποδίδουμε στο κοινό και τους επισκέπτες της Ακρόπολης ένα νέο πωλητήριο, το οποίο πληροί τα κατασκευαστικά και αισθητικά κριτήρια για τον εξαιρετικά ευαίσθητο χώρο της Ακρόπολης, προκειμένου να ανταποκρίνεται πολύ καλύτερα στην αυξημένη ζήτηση για αναμνηστικά και δώρα από τους επισκέπτες. Τα νέα πωλητήρια, τα καταστήματα των αρχαιολογικών χώρων και των μουσείων, που είναι σε στάδιο κατασκευής από τον ΟΔΑΠ και σταδιακά θα αποδίδονται, δεν αφορούν μόνον στην αύξηση των εσόδων του Οργανισμού. Το αναμνηστικό, το δώρο, που θα πάρει μαζί του ο κάθε επισκέπτης, ιδιαίτερα αυτοί από το εξωτερικό, είτε πρόκειται ακριβή αντίγραφα είτε για εμπνευσμένα και πιο ευπώλητα αντικείμενα από τα ευρήματα της Ακρόπολης, λειτουργούν ως πρέσβεις του πολιτισμού της πατρίδας μας, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.

Παράλληλα, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, που έχει στην αρμοδιότητά της και την διαχείριση της Ακροπόλεως, διαμόρφωσε το πλάτωμα μπροστά από το πωλητήριο και στα νότια του Αρείου Πάγου, ώστε η όλη εικόνα να είναι συμβατή με τις διαδρομές, που έχουν δημιουργηθεί στην Ακρόπολη. Επίσης, χάρη στη φροντίδα της Εφορείας μπορεί ο επισκέπτης να απολαύσει μία διαδρομή στα βορειοδυτικά του Αρείου Πάγου προς την οδό Αποστόλου Παύλου. Παρά το γεγονός ότι ο χώρος δεν έχει ειδικές διαδρομές, έχει καθαριστεί και διευθετηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε ο επισκέπτης να μπορεί ασφαλώς να κάνει μία βόλτα σε αυτόν τον πευκόφυτο και ελαιόφυτο χώρο. Επίσης, αποδίδεται στους επισκέπτες μια πολύ ωραία διαδρομή, που για πολλά χρόνια παρέμεινε κλειστή, στη Βόρεια Κλιτύ, στα ριζά του Βράχου της Ακρόπολης, δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να γνωρίσουν μνημεία όπως η Κλεψύδρα, τα Ιερά Σπήλαια, το Ιερό της Αφροδίτης και του Έρωτα.

Πιστεύω, ότι τέτοια εποχή του χρόνου θα έχουμε αποδώσει ανακαινισμένο και με καινούριες εκθέσεις, το Παλαιό Μουσείο επί του Βράχου. Πρόκειται για ένα νέο μουσειακό χώρο, το οποίο θα φιλοξενεί περιοδικές αρχαιολογικές εκθέσεις, ψηφιακά προγράμματα προηγμένης τεχνολογίας και εκθέσεις σύγχρονης τέχνης, εμπνευσμένες από το πολιτιστικό μας απόθεμα. Παράλληλα, διαμορφώνεται ο χώρος, πέριξ του Μουσείου, ο οποίος δεν ήταν ποτέ προσιτός στους επισκέπτες. Αποδίδεται το Σεβαστείο, ένα μεγάλο μέρος του μυκηναϊκού τείχους και αρκετά άλλα σημεία που επιτρέπουν την αύξηση του αρχαιολογικού χρόνου και την επιμήκυνση της παραμονής των επισκεπτών επί του Βράχου. Το Υπουργείο Πολιτισμού αποδίδει τη δέουσα σημασία στον αρχαιολογικό χώρο με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στη χώρα μας, ένα παγκόσμιο πολιτιστικό και ιστορικό τοπόσημο, με έργα που διευκολύνουν την προσβασιμότητα και βελτιστοποιούν την εμπειρία των εκατομμυρίων επισκεπτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό».

Η αναβάθμιση του πλατώματος του Άρειου Πάγου, καθώς και η διάνοιξη της Βόρειας Κλιτύος, επιτρέπει στους επισκέπτες να γνωρίσουν μνημεία όπως η Κλεψύδρα, τα ιερά σπήλαια, το Ιερό της Αφροδίτης και του Έρωτα και την απόληξη της Παναθηναϊκής Οδού, προσφέροντας νέες διαδρομές που ενσωματώνουν το φυσικό κάλλος της περιοχής με την ιστορική της αξία. Φορέας υλοποίησης των έργων ήταν η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλεως Αθηνών. Η αναβάθμιση του χώρου νότια και βορειοδυτικά του Αρείου Πάγου χρηματοδοτήθηκε από τους εθνικούς πόρους, ύψους 140.000 ευρώ, του Υπουργείου Πολιτισμού, ενώ η αποκατάσταση της διαδρομής στη Βόρεια Κλιτύ πραγματοποιήθηκε χάρη σε δωρεά του Ιδρύματος Ωνάση, το οποίο στηρίζει, από το 2020, το έργο του Υπουργείου Πολιτισμού στην Ακρόπολη.

Το νέο Πωλητήριο, κατασκευάστηκε από τον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ) με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ύψους 600.000 ευρώ. Αποτελεί μια σύγχρονη και λειτουργική προσθήκη στον αρχαιολογικό χώρο. Πληροί αυστηρούς κατασκευαστικούς κανόνες για τη διατήρηση της αρμονίας με τον περιβάλλοντα χώρο και ανταποκρίνεται στην αυξημένη ζήτηση από τους επισκέπτες του Ιερού Βράχου.

Στην τελετή απόδοσης την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη συνόδευαν ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Γιώργος Κουμεντάκης, η Πρόεδρος του ΟΔΑΠ Νικολέτα Βαλάκου, η Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών Έλενα Κουντούρη και πολλά στελέχη του ΥΠΠΟ. Στο μουσικό περίπατο ως το Ιερό της Αφροδίτης και του Ερωτα ακολούθησε πλήθος κόσμου.

