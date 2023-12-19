Με το βλέμμα στο Μέλλον: Παρουσιάστηκε η ψηφιακή αναβάθμιση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου

Πλήρως ανανεωμένο ψηφιακά αποχαιρετά το 2023 το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (ΕΑΜ). Η ψηφιακή αναβάθμισή του, με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας, έγινε εφικτή μέσα από την υλοποίηση ενός πολύ πρωτοποριακού προγράμματος, που εντάχθηκε το 2021 στο ΕΣΠΑ 2014-2020, είχε προϋπολογισμό 1,5 εκατ. ευρώ, και αποδόθηκε -στο μεγαλύτερο μέρος του- στο κοινό. Ως το τέλος του χρόνου θα έχει αποδοθεί και το υπόλοιπο.

«Σήμερα είναι μια μεγάλη ημέρα για το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Με σεβασμό στην ιστορία του, με δύναμη και μαχητικότητα για το παρόν, με το βλέμμα στραμμένο στο αύριο, το μεγαλύτερο μουσείο της χώρας, το μουσείο της εθνικής μας ταυτότητας, αρχίζει να επανασυστήνεται στο παγκόσμιο κοινό του», δήλωσε η γενική διευθύντρια του ΕΑΜ, 'Αννα - Βασιλική Καραπαναγιώτη, από την Αίθουσα του Βωμού, όπου παρουσίασε το νέο ψηφιακό πρόγραμμα στους δημοσιογράφους, παρουσία της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη.

Συγκεκριμένα, πάνω από 900 επιλεγμένα εκθέματα κατανέμονται σε 40 κύκλους θεματικών ακουστικών ξεναγήσεων σε 6 γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά και Ιταλικά). «Για να μιλήσουμε με σύγχρονους όρους, πρόκειται για 40 podcasts, ραδιοφωνικές εκπομπές που αφηγούνται ιστορίες για τον έρωτα και την απιστία, τον πόλεμο και την ειρήνη, τον αθλητισμό και τις γιορτές, τη γυναίκα και τον καλλωπισμό, την ιατρική και τις εναλλακτικές θεραπείες, τους πρώτους … υπολογιστές και τάμπλετ, τη δημοκρατία και τις μορφές πολιτευμάτων, τα ταξίδια και τον αγώνα του ανθρώπου για επιβίωση, δικαιοσύνη, διαφάνεια και λογοδοσία. Ιστορίες παλιές αλλά και τόσο σύγχρονες», τόνισε η κ. Καραπαναγιώτη.

Επίσης, στο πλαίσιο του προγράμματος, για πρώτη φορά, παρουσιάζεται στην είσοδο η ιστορία του ίδιου του Μουσείου, τόσο ως αρχιτεκτονικού μνημείου όσο και μια συνεχή εξέλιξη μέσα από ιστορικά γεγονότα, αρχαιολογικές ανακαλύψεις και προσωπικότητες που το στήριξαν και το υπηρέτησαν. «Με την είσοδό του στο Μουσείο ο επισκέπτης μπορεί ή να προμηθευτεί μια φορητή συσκευή ακουστικής ξενάγησης ή να αξιοποιήσει για τον σκοπό αυτό το δικό του κινητό. Για ειδικές μονάδες κοινού παρέχονται στοχευμένες ξεναγήσεις στη νοηματική, δραστηριότητες για άτομα με προβλήματα όρασης, που υποστηρίζονται από εύκαμπτες ετικέτες σε μορφή Μπράιγ με κωδικό ξενάγησης, καθώς και αφή επιλεγμένων αυθεντικών εκθεμάτων -εκθέματα που μας επέτρεψαν οι συντηρητές μας, το αρμόδιο τμήμα, να τα δώσουμε προς αφή στο κοινό», ενημέρωσε η γενική διευθύντρια του ΕΑΜ.

Επιπλέον, μικρές διακριτικές πινακίδες σήμανσης αναρτώνται για πρώτη φορά σε κάθε αίθουσα, προσφέροντας στοιχεία για τα θέματα της έκθεσης. Μια σύντομη ακουστική ξενάγηση για το περιεχόμενο της κάθε αίθουσας, ένα εικονίδιο ένδειξης χρόνου επίσκεψης σε αυτή, καθώς και εικονίδια πλοήγησης για τις αίθουσες και άλλα σημαντικά σημεία του μουσείου, συμπληρώνουν την εμπειρία του επισκέπτη, ενώ μια διαδραστική εφαρμογή στην είσοδο και στην έξοδο του Μουσείου αφορά, μεταξύ άλλων, στην αποστολή e-cards, γεγονός που επιτρέπει σε επισκέπτες σε πραγματικό χρόνο να στείλουν τις κάρτες τους σε γνωστούς και φίλους.

«Με στόχο τη δημιουργία ερεισμάτων επίσκεψης, με φυσική παρουσία, εγκαταστάθηκε εφαρμογή, που επιτρέπει στο εικονικό κοινό να αποκτήσει μια πρώτη απομακρυσμένη εικόνα από τα εκθέματα, να πληροφορηθεί τον χρόνο που απαιτείται για την πραγματική επίσκεψη, να την οργανώσει κατά το δοκούν, δημιουργώντας έτσι το δικό του πρόγραμμα, επιλέγοντας τα έργα που ο ίδιος θέλει να δει από κοντά», σημείωσε η κ. Καραπαναγιώτη, που πληροφόρησε και για το νέο κανάλι live streaming που για πρώτη φορά αποκτά το Μουσείο, δίνοντας την ευκαιρία στην εξ αποστάσεως συμμετοχή του κοινού στις δραστηριότητες του ΕΑΜ.

«Με την παραπάνω υποδομή υλοποιούμε και εξ αποστάσεως εκπαιδευτικά προγράμματα σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, αλλά και στην ομογένεια. Επίσης, υλοποιήθηκε ένα γιγαντιαίο έργο προστασίας και ψηφιοποίησης του σπουδαίου, μοναδικού φωτογραφικού αρχείου του Μουσείου που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, όλη την ιστορία της Αθήνας του τέλους του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα ... Μέσα από αυτό το ολιστικό πρόγραμμα, το ΕΑΜ συμβάλλει με το δικό του τρόπο στην Ελλάδα του σήμερα. Προσδοκά σε μια βιωματική επίσκεψη για όλους. Οι ιστορίες μας όμως δεν τελειώνουν εδώ», κατέληξε με έμφαση η γενική διευθύντρια του μουσείου.

«Τα Μουσεία σε καμία περίπτωση πλέον δεν είναι στραμμένα στο παρελθόν και μόνο. Και μιλώ για τα αρχαιολογικά δημόσια μουσεία. Είναι ζωντανοί οργανισμοί που αναπτύσσονται και εξελίσσονται παράλληλα και μαζί με την κοινωνία στην οποία ανήκουν και την οποία υπηρετούν. Γι' αυτό οφείλουν να είναι καθολικά, ανοικτά, προσβάσιμα, φιλόξενα, να εμπνέουν και να εκπαιδεύουν το κοινό, να προκαλούν συναισθήματα και ενσυναίσθηση όσο και να διαδίδουν γνώσεις, να απευθύνονται όμως στο μυαλό αλλά και στην ψυχή», δήλωσε μεταξύ άλλων η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, μετά την παρουσίαση του προγράμματος.

«Πρόκειται για ένα έργο που δεν οδηγεί το ΕΑΜ μόνο στην ψηφιακή εποχή, αλλά εξασφαλίζει την καθολική προσβασιμότητα, είτε μιλάμε για ανθρώπους με αναπηρία είτε μιλάμε για όλους όσοι θέλουν να δουν τον ελληνικό πολιτισμό στη μεγαλύτερη κιβωτό του διεθνώς είτε, ακόμα, να μετέχουν στα εκπαιδευτικά προγράμματά του. Πλέον με τον τρόπο ανάπτυξης του συγκεκριμένου προγράμματος, όλα αυτά είναι προσβάσιμα στο διεθνές κοινό», επεσήμανε η υπουργός, που με την ευκαιρία αυτή αναφέρθηκε και στα 5 μεγάλα δημόσια μουσεία που μετατράπηκαν σε ΝΠΔΔ, μεταξύ των οποίων και το ΕΑΜ.

«Στόχος μας είναι να μπορούν να απευθύνονται καλύτερα στην κοινωνία, να διαχειρίζονται τα ίδια, γιατί μόνο αυτά γνωρίζουν τις πραγματικές τους ανάγκες, με σωστό τρόπο, και να αποδίδουν στο μάξιμουμ τον κοινωνικό τους ρόλο. Και θα πω ένα και μοναδικό παράδειγμα. Γιατί όταν λέγαμε ότι τα μουσεία ως ΝΠΔΔ αποκτούν διοικητική και οικονομική ανεξαρτησία, πολλοί έλεγαν "σιγά μην συμβεί αυτό και τι σημαίνει αυτό". Θα σας πω μόνο έναν αριθμό. Το ΕΑΜ στον προϋπολογισμό του το 2024 ξεκινά ήδη με μια βάση δράσεων 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, ένα ποσό που δεν είχε ποτέ άλλοτε στη διάθεσή του. Οι μισθοί του προσωπικού, ό,τι πρέπει να καλύπτει το δημόσιο, το καλύπτει το ΥΠΠΟ, αλλά ξαφνικά το μουσείο έχει έναν δικό του προϋπολογισμό για να τον διαχειριστεί. Και δεν είναι λίγο μια βάση 4,5 εκατ. ευρώ, που βαίνει αυξανόμενη για τον προγραμματισμό του το 2024. Αυτό και μόνο λέει πολλά για τις πολιτικές μας επιλογές», επισήμανε, μεταξύ άλλων, η Λ. Μενδώνη.

Περισσότερες πληροφορίες για όλες τις παρεχόμενες ψηφιακές υπηρεσίες και τις εκάστοτε δράσεις και εκδηλώσεις του μουσείου στους τέσσερεις νέους Σταθμούς Πληροφόρησης εντός ΕΑΜ, καθώς και στον υπο-ιστότοπο (ds.namuseum.gr), που λειτουργεί στο πλαίσιο του επίσημου ιστοχώρου www.namuseum.gr. Όλα τα νέα ψηφιακά προγράμματα παρέχονται δωρεάν.

