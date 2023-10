Life in Space: Η μεγαλύτερη έκθεση για το διάστημα για πρώτη φορά στην Ελλάδα Πολιτισμός 15:24, 11.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η έκθεση, που έχει ταξιδέψει στα μυστικά του διαστήματος περισσότερους από 3.000.000 θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται για πρώτη φορά στη χώρα μας και «προσγειώνεται» στο Ολυμπιακό Κέντρο