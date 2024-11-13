Κατερίνα Αδαμοπούλου: Παρουσίαση δίσκου «We 'll meet again»

Η vocalist και συνθέτρια Κατερίνα Αδαμοπούλου με το εξαιρετικό γκρουπ της, παρουσιάζουν το ντεμπούτο άλμπουμ της με τίτλο "We' ll meet again" σε μία μοναδική εμφάνιση την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου στη Μουσική Βιβλιοθήκη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.

Η Κατερίνα Αδαμοπούλου ξεκίνησε από μικρή ηλικία μαθήματα πιάνου στην Κέρκυρα. Φοίτησε στο Εθνικό Ωδείο (πτυχίο και δίπλωμα πιάνου), έχει κάνει σπουδές στο τζαζ πιάνο στο Ωδείο Athenaeum, είναι απόφοιτος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το Westminster University του Λονδίνου και κατέχει διδακτορικό τίτλο στο τομέα της Μουσικής Παιδαγωγικής. Τα τελευταία χρόνια συμμετέχει σε τζαζ σύνολα σε διάφορους συναυλιακούς χώρους της Αθήνας και έχει συνεργαστεί με εξαίρετους Έλληνες μουσικούς. Το 2023 σχημάτισε το προσωπικό της τζαζ κουαρτέτο όπου ερμηνεύει πρωτότυπες συνθέσεις και jazz standard διασκευές.

To "We'll meet again" πρόκειται για ένα contemporary jazz album που αντανακλά προσωπικές μουσικές αναζητήσεις. Τα τραγούδια αποκαλύπτουν το introspective προσωπικό ύφος, μέσα απο την αφήγηση των στίχων και τη μουσικότητα των αυτοσχεδιασμών.

Οι πρώτες συνθετικές απόπειρες ξεκίνησαν την περίοδο της πανδημίας όπου άρχισαν να ξεδιπλώνονται μουσικές ιδέες μελετώντας στο πιάνο. Τα κομμάτια του άλμπουμ παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στη διπλωματική συναυλία στο τζαζ τραγούδι τον Ιούνιο του 2023 και ηχογραφήθηκαν τον Ιούνιο του 2024. Το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει στις 15 Νοεμβρίου του 2024 με την ευγενική υποστήριξη της Jazz Breeze Records.

Παίζουν οι μουσικοί:

Κώστας Γιαξόγλου - πιάνο

Παναγιώτης Χαραλαμπόπουλος - κοντραμπάσο

Αναστάσης Γούλιαρης - τύμπανα

Special guest:

Γιώργος Θωμόπουλος - τρομπέτα & flugelhorn

Γιάννης Αρβανιτάκης - τρομπόνι

Πηγή: skai.gr

