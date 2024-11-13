Στη Σαμάνθα Χάρβεϊ το φετινό βραβείο Booker για το βιβλίο της «Orbital»

Η Βρετανή Σαμάνθα Χάρβεϊ είναι η νικήτρια του βραβείου Booker για το 2024 για το μυθιστόρημά της «Orbital», που αναφέρεται σε μια ημέρα στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, το οποίο έγραψε στη διάρκεια των lockdown λόγω του κόβιντ.

Το μυθιστόρημα, το οποίο είναι το πέμπτο της Χάρβεϊ, ήταν το πρώτο σε πωλήσεις στη λίστα των έξι επικρατέστερων φιναλίστ και έχει πουλήσει περισσότερα αντίτυπα από ό,τι εκείνα των τριών προηγούμενων βραβευμένων με Booker συνδυαστικά καθώς οι αναγνώστες φαίνεται ότι απόλαυσαν την απεικόνιση της ομορφιάς της Γης από το διάστημα. Το βραβείο απονεμήθηκε για 55η χρονιά.

Προηγούμενοι νικητές του έγκριτου Booker, για το οποίο συναγωνίζονται μυθιστορήματα γραμμένα στην αγγλική γλώσσα, είναι μεταξύ άλλων η Μάργκαρετ Άτγουντ, ο Σαλμάν Ρούσντι και ο Γιαν Μαρτέλ. Όπως είπε η Χάρβεϊ, έγραψε το βιβλίο ενώ ήταν κλεισμένη στο σπίτι της στη διάρκεια της πανδημίας και παρακολουθούσε πλάνα της Γης από το διάστημα στην οθόνη του υπολογιστή της.

Παρομοίασε την εμπειρία των έξι χαρακτήρων του βιβλίου της σα να είναι «εγκλωβισμένοι μέσα σε ένα κονσερβοκούτι» αναφερόμενη στο λοκντάουν.

Η δράση του μυθιστορήματός της των 136 σελίδων εκτυλίσσεται μέσα σε ένα 24ωρο στη διάρκεια του οποίου οι αστροναύτες και οι κοσμοναύτες βλέπουν 16 φορές την ανατολή και 16 τη δύση καθώς περιφέρονται γύρω από τη Γη.

«Το αντικείμενο του βιβλίου είναι όλοι και κανένας. Με την λυρική της γλώσσα η Χάρβεϊ παρουσιάζει στα μάτια μας τον κόσμο μας ως περίεργο και νέο», λέει ο Εντμουντ ντε Βάαλ, ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής για το 2024.

Το βραβείο συνοδεύεται από περίπου 60.000 ευρώ, τα οποία όπως είπε η Χάρβεϊ στο BBC, θα τα χρησιμοποιήσει για να αγοράσει ένα νέο ποδήλατο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

