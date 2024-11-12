Μέγαρο Μουσικής Αθηνών: Η τζαζ συναντά τη συμφωνική μουσική

Ο Γιώργος Κοντραφούρης, κορυφαίος τζαζίστας με διεθνή αναγνώριση, και το Τρίο του παρουσιάζουν μια ξεχωριστή συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου, στις 20:30, στην οποία η τζαζ συναντά τη συμφωνική μουσική. Αφορμή, μια διπλή επέτειος-αφιέρωμα στους εμβληματικούς Αμερικανούς συνθέτες Ντιουκ Έλλινγκτον και Τζωρτζ Γκέρσουιν.

Στο πρώτο μέρος της συναυλίας, το Τρίο εμφανίζεται σόλο ερμηνεύοντας αριστουργηματικές συνθέσεις του Έλλινγκτον. Στη συνέχεια, μαζί με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ και τον μαέστρο Μιχάλη Οικονόμου, παρουσιάζουν σε πρώτη πανελλήνια εκτέλεση το «New World A-Comin'» για τζαζ πιάνο τρίο και συμφωνική ορχήστρα. Σε αυτό του το έργο, ο θρυλικός «Δούκας», διευρύνοντας τους ορίζοντες της παραδοσιακής τζαζ, αφηγείται τον καθημερινό μόχθο των Αφροαμερικανών στο Χάρλεμ του 1920 και την ελπίδα τους για ένα καλύτερο αύριο. Πενήντα χρόνια από τον θάνατό του, η μουσική του συνεχίζει να ενθουσιάζει με τον παλμό και τη μελωδική της φαντασία.

Στο επίκεντρο του δεύτερου μέρους της συναυλίας βρίσκεται η «Γαλάζια ραψωδία» του Τζωρτζ Γκέρσουιν σε μια φρέσκια, συναρπαστική ανάγνωση από τον Γιώργο Κοντραφούρη και το Τρίο του. Ο Γκέρσουιν έγραψε το έργο σε διάστημα τριών εβδομάδων. Η πρεμιέρα δόθηκε με τον ίδιο στο πιάνο στις 12 Φεβρουαρίου 1924 στη Νέα Υόρκη, λαμβάνοντας διθυραμβικές κριτικές. Αργότερα, ο Φερντ Γκροφέ μετέγραψε τη ραψωδία για συμφωνική ορχήστρα, και αυτή είναι η εκδοχή που γνωρίζουμε σήμερα, με τα εισαγωγικά γκλισάντι του κλαρινέτου να είναι τόσο αναγνωρίσιμα όσο και οι τέσσερις νότες από το μοτίβο του πεπρωμένου στην Πέμπτη συμφωνία του Μπετόβεν.

Στο φετινό Jazz@Megaron λαμβάνουν επίσης μέρος: Nikos Chatzitsakos Quintet (14.11), YFG‒Yiorgos Fakanas Group (16.11) και Monty Alexander (20.11). Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με τη χορηγία της ΜΟΤΟR OIL.

Δείτε το trailer της συναυλίας εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=9_XrmVyYKfQ

Και το trailer για όλες τις συναυλίες του Jazz@Megaron εδώ: https://youtu.be/JVSlx3Ss6Oc

Τιμές εισιτηρίων: από 7,50 έως 35 ευρώ.

Πηγή: skai.gr

