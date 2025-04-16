Το «πράσινο φως» πήραν ομόφωνα χτες βράδυ από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) οι οριστικές μελέτες (αρχιτεκτονική, στατική-αντισεισμική και γεωτεχνική) που αφορούν το έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση αναβατορίου ατόμων για το Κάστρο της Μονεμβασίας».

Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη, θα υπάρχουν δυο σταθμοί, ο άνω και ο κάτω, και μόνο ένας πυλώνας ο οποίος θα τοποθετηθεί πίσω από το τείχος της Άνω Πόλης, κοντά στον σταθμό άφιξης. Ο κάτω σταθμός χωροθετείται σε σημείο που απέχει 150 μ. περίπου από την πύλη εισόδου της καστροπολιτείας, από την οποία, σύμφωνα με τους μελετητές, δεν θα είναι ορατός, ενώ η χωροθέτησή του θα είναι τέτοια ώστε το σκάμμα να είναι περιορισμένων διαστάσεων και η ένταξη στο περιβάλλον ομαλή. Αρμονικά θα εντάσσεται και ο σταθμός άφιξης (άνω), που θα έχει απόσταση από τον σταθμό εισόδου περίπου 120 μ. και δεν θα είναι ορατός από την ξηρά. Όπως επισήμαναν οι μελετητές, το σύνολο του έργου θα είναι ορατό μόνο από τη θάλασσα, ενώ από την ξηρά τα μόνα ορατά στοιχεία θα είναι ο πυλώνας και οι καμπίνες που θα αιωρούνται.

Το εναέριο αναβατόριο θα έχει δυο καμπίνες, που θα χωράει 15 άτομα η κάθε μία (10 καθήμενοι και 5 πέντε όρθιοι) ή δυο αμαξίδια ΑμεΑ με τους συνοδούς τους ή ένα φορείο ασθενοφόρου. Οι καμπίνες θα χρησιμοποιούνται από άτομα με αναπηρία και γενικά εμποδιζόμενα άτομα, καθώς και για έκτακτα περιστατικά ή και για μεταφορά υλικών. Την απόσταση των 120 μ. το αναβατόριο θα την καλύπτει σε λιγότερο από ένα λεπτό. Το έργο έχει χρονικό ορίζοντα υλοποίησης το τέλος του 2025.

Όπως έγινε επίσης γνωστό στη συνεδρίαση, παράλληλα με το εν λόγω έργο τρέχουν δυο υποέργα: Η αποκατάσταση μέρους της ανοδομής του αρχαίου τείχους που γειτνιάζει με τον άνω σταθμό και το οποίο έχει ολοκληρωθεί, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται το δίκτυο διαδρομών περιήγησης στην 'Ανω Πόλη που εκτελεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας και θα συνδεθεί με τον χώρο τερματισμού του αναβατορίου ώστε η πρόσβαση σε 'Ατομα με Αναπηρία ή Εμποδιζόμενα 'Ατομα να γίνεται απρόσκοπτα.

Στη συνεδρίαση του ΚΑΣ, παρεμβάσεις μέσω επιστολών έκαναν ο Σύλλογος Φίλων Μονεμβασίας που ζήτησε αναβολή του θέματος επειδή δεν είχαν γνώση της αρχιτεκτονικής μελέτης, ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων που επισήμανε ότι το θέμα -που « βρίσκεται ήδη εκτός χρονοδιαγραμμάτων!»- εισάγεται προς συζήτηση εσπευσμένα, παρά «τις αντιδράσεις των πολιτών και της επιστημονικής κοινότητας», «τη διαμαρτυρία της Europa Nostra» και «το ότι η υπόθεση εκκρεμεί στο ΣτΕ», καθώς και η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, που μεταξύ άλλων έκανε λόγο για «απειλή υποτίμησης της περιβαλλοντικής και πολιτιστικής αξίας του συνολικού χώρου» λόγω του τελεφερίκ.

Για το έργο, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, έχει υπογραφεί Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, του Δήμου Μονεμβασίας και του Αναπτυξιακού Οργανισμού «Πάρνωνας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

