Το Σάββατο 12 Απριλίου 2025 πραγματοποιήθηκε η επίσημη παρουσίαση του έργου του Βρετανού καλλιτέχνη Άντονι Γκόρμλι (Antony Gormley) στη Δήλο.

Το RULE II (2019), μία ανθρωπόμορφη γλυπτική εγκατάσταση, τοποθετήθηκε στον εξωτερικό χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου της Δήλου και είναι το πρώτο έργο σύγχρονης τέχνης που θα εκτίθεται μόνιμα σε αρχαιολογικό χώρο της Ελλάδας.

Το έργο αποτελεί κοινή δωρεά του οργανισμού ΝΕΟΝ και του Άντονι Γκόρμλι, σε συνέχεια της έκθεσης SIGHT που είχε διοργανώσει ο ΝΕΟΝ στο νησί το 2019, με κοινό σκοπό τής περαιτέρω διάδοσης και διάδρασης μεταξύ της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας και εμβληματικών μνημείων και αρχαιολογικών χώρων διεθνούς αναγνώρισης.

Το αρχικό έργο RULE δημιουργήθηκε από τον Γκόρμλι ως νέα ανάθεση από τον ΝΕΟΝ, στο πλαίσιο της έκθεσης SIGHT που πραγματοποιήθηκε στο νησί της Δήλου κατά το διάστημα Μαΐου-Οκτωβρίου 2019.

Το RULE II (2019) θα εκτίθεται μόνιμα στον αρχαιολογικό χώρο, ως σημείο αναφοράς της συνομιλίας μεταξύ κλασικού και σύγχρονου πολιτισμού. Η μόνιμη εγκατάσταση του έργου του Άντονι Γκόρμλι στη Δήλο αποτελεί την πρώτη από μία σειρά δωρεών που πραγματοποιεί ο ΝΕΟΝ προς αρχαιολογικούς χώρους όπου στο παρελθόν έχει διοργανώσει εκθέσεις, σε συνεργασία με τις Εφορείες Αρχαιοτήτων.

Πηγή: skai.gr

