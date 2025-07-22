Καλέντζι: Ένα μικρό φεστιβάλ με… μεγάλες προσδοκίες

Το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου το Καλέντζι Ιωαννίνων ανοίγει μια μεγάλη αγκαλιά γεμάτη τέχνη, πολιτισμό και επαφή με τη φύση στο 1ο μικρό φεστιβάλ του ορειβατικού συλλόγου με προβολές ντοκιμαντέρ και ταινιών, αλλά και εκδρομές…

Όταν πέφτει η νύχτα και η θερμοκρασία κάτω απ’ τον μοναδικό ουρανό των Βορείων Τζουμέρκων θα προβληθούν ταινίες και ντοκιμαντέρ, ενώ θα υπάρξει και μουσική βραδιά με παραδοσιακή μουσική και ελεύθερη είσοδο.

Οι επισκέπτες μπορούν να πάρουν μέρος στην κατασκευή πάγκων εξοχής, στην ανοιχτή συζήτηση για τις ορεινές περιοχές και φυσικά στην εκδρομή ως την μοναδική πηγή της Κλίφκης στο φαράγγι του ποταμού Αράχθου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Σας περιμένουμε στο Καλέντζι! Ελάτε να δώσουμε ζωή σε έναν χώρο που χτίζεται συλλογικά και αναπνέει δημιουργικά!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.