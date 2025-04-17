Ένα μοναδικό θέαμα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι επισκεφτούν την Καλαμπάκα και τα Μετέωρα. Ο Δήμος Μετεώρων, στο πλαίσιο του προγράμματος «ΦΩΣ ΠΑΝΤΟΥ», προχώρησε στην αναβάθμιση του συστήματος φωτισμού των βράχων των Μετεώρων, κάνοντας τη νύχτα μέρα και δίνοντας μια μοναδική αίσθηση τόσο στον επισκέπτη όσο και στον ντόπιο στο εντυπωσιακό γεωλογικό φαινόμενο.

Παράλληλα με τον φωτισμό του γεωλογικού φαινομένου, ο Δήμος Μετεώρων για τις μέρες του Πάσχα τοποθέτησε στον εμβληματικό Χώρο Αναψυχής «Ξενία» τη Σταύρωση και την Ανάσταση, δημιουργώντας μια έντονη μυσταγωγική και κατανυκτική ατμόσφαιρα, που ενισχύει το αίσθημα ότι η Καλαμπάκα και τα Μετέωρα αποτελούν την πρωτεύουσα του ελληνικού ορθοδόξου Πάσχα.

Σε δήλωσή του στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο δήμαρχος Μετεώρων Λευτέρης Αβραμόπουλος τονίζει τα εξής: «Τα Μετέωρα δεν χρειάζονται φώτα για να εντυπωσιάσουν. Χρειάζονται μόνο σεβασμό. Με τον νέο φωτισμό, δεν τους αλλάξαμε την όψη, αλλά αποδίδουμε την δύναμη της ανθρώπινης δημιουργίας στο νυχτερινό τοπίο. Πιο καθαρό, πιο ήρεμο, πιο κοντά σε αυτό που πραγματικά είναι: ένα θαύμα, νύχτα και μέρα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.