Στόχος μας είναι να έχουμε ολοκληρώσει όλα τα στάδια της προετοιμασίας κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της διεπιστημονικής ημερίδας, 6η Μαΐου 2025, αναφέρει η Εθνική Πινακοθήκη σε ανακοίνωσή της απάντώντας στην Κίνηση Καλλιτεχνών, που είχε διαμαρτυρηθεί για τη μη επαναφορά και την αποκαθήλωση των βανδαλισμένων έργων.

Υπενθυμίζεται ότι τα έργα του Χριστόφορου Κατσαδιώτη στην έκθεση «Η Σαγήνη του Αλλόκοτου», που απεικόνιζαν τα θεία, βανδάλισε ο βουλευτής της Νίκης, Νίκος Παπαδόπουλος, καθώς τα θεώρησε προσβολή για την ορθόδοξη χριστιανική θρησκεία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Εθνικής Πινακοθήκης:

«Αξιότιμα μέλη της Κίνησης Καλλιτεχνών,

Θα θέλαμε να σάς γνωστοποιήσουμε ότι δεν υφίσταται ζήτημα μη επαναφοράς των έργων του Χριστόφορου Κατσαδιώτη στην έκθεση «Η Σαγήνη του Αλλόκοτου».

Για την ακρίβεια, δεν ετέθη ποτέ από την Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου.

Υπενθυμίζουμε ότι ήδη με την ανακοίνωση της 17ης Μαρτίου 2025 (www.nationalgallery.gr/anakoinwseis/anakoinosi-93/) η Εθνική Πινακοθήκη δεσμεύτηκε για την εξεύρεση των όρων της ασφαλούς επανέκθεσής τους.

Για την ασφαλή επανεγκατάσταση των έργων δεν αρκεί μόνο η αποκατάσταση των ζημιών που υπέστησαν λόγω της βίαιης απόσπασης και κατακρήμνισης.

Σήμερα, 15 Απριλίου 2025, έχουμε καταλήξει στον σχεδιασμό και βρισκόμαστε στο στάδιο εφαρμογής και ελέγχων όλων των παραμέτρων αναβάθμισης του συστήματος ασφαλείας, εκπαίδευσης του προσωπικού και εγκατάστασης του απαραίτητου -πρόσθετου- τεχνολογικού εξοπλισμού.

Στόχος μας είναι να έχουμε ολοκληρώσει όλα τα στάδια της προετοιμασίας κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της διεπιστημονικής ημερίδας, 6η Μαΐου 2025.

Ωστόσο, σε περίπτωση που κάποιο μέλος την Κίνησης Καλλιτεχνών δεν βρίσκει ικανοποιητική την παρούσα τοποθέτηση, μπορεί να επικοινωνήσει με τη Γραμματεία Διεύθυνσης της ΕΠΜΑΣ για την διευθέτηση των όρων παραλαβής του δανεισθέντος έργου του».

Πηγή: skai.gr

