Ρωσία: από τους Βίκινγκς στους Τσάρους

Το skai.gr για να τιμήσει τη μνήμη του δημοσιογράφου και συγγραφέα Δημήτρη Τριανταφυλλίδη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν λίγες μέρες, συγκέντρωσε και παρουσιάζει τέσσερις ραδιοφωνικές εκπομπές στις οποίες ο γνωστός ιστορικός μιλάει για τον “Κόσμο των Ρως”.

Η ιστορία των Ρως εξετάζεται ως ένα διαρκές παλίμψηστο όπου διαφορετικοί πολιτισμοί και εξουσίες συνέθεσαν τη Ρωσία. Η κάθοδος των Βίκινγκς από τη Σκανδιναβία έφερε τους πολεμιστές σε επαφή με σλαβικά φύλα, ιδρύοντας οικισμούς που εξελίχθηκαν σε μεγάλα κέντρα όπως το Κίεβο και το Νόβγκοροντ.

Αυτή η επιρροή επηρέασε τη ρωσική διοίκηση και κουλτούρα, ενώ η σταδιακή στροφή στην Ανατολική Ορθοδοξία και το Βυζάντιο ενίσχυσαν τη θρησκευτική και πολιτική ενότητα.

Αργότερα, οι Μογγόλοι της Χρυσής Ορδής επέβαλαν ένα δεσποτικό μοντέλο που οι Ρώσοι ηγεμόνες υιοθέτησαν, διαμορφώνοντας ένα ισχυρό, συγκεντρωτικό κράτος. Η ιστορική εξέλιξη της Ρωσίας μέσα από την υποταγή και τις πολιτισμικές ζυμώσεις συνεχίζεται ως τις αρχές του 19ου αιώνα, οπότε και παγιώνεται η αυτοκρατορική της πορεία.

Περιγράφει και διηγείται ο ιστορικός Δημήτρης Τριανταφυλλίδης

Παρουσίαση: Άρης Πορτοσάλτε

Παραγωγή – Επιμέλεια: Τζένη Πουπουλίδου

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.